PM Kisan 21st Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman) योजना भारत सरकार की सबसे महत्‍वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इसका मकसद किसानों को खेती और घर के खर्चों के लिए आर्थिक मदद देना है. इस सरकारी योजना के तहत छोटे और सीमांत क‍िसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं. यह राशि तीन बार में 2,000 रुपये की किश्तों में दी जाती है. देशभर के करोड़ों क‍िसान 21वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं. कुछ राज्यों में यह प्रोसेस शुरू हो चुका है.

देश के किसानों के लिए बड़ा सहारा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman) यानी पीएम किसान योजना देश के किसानों के लिए बड़ा सहारा है. योजना की शुरुआत भारत सरकार ने किसानों को खेती और घर के खर्चों के लिए आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से की थी. योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है. इसे तीन दो-दो हजार रुपये की तीन बराबर किश्तों में लाभार्थ‍ियों के बीच बांटा जाता है. फिलहाल क‍िसानों को 21वीं किश्त का इंतजार है और कुछ राज्यों में इस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है.

किसे मिलता है पीएम किसान योजना का फायदा?

योजना का फायदा केवल ऐसे किसान परिवारों को मिलता है, ज‍िनमें पति, पत्‍नी और नाबालिग बच्चे शामिल हों. उनके पास 2 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन होनी चाहिए. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें यह तय करती हैं कि कौन इस योजना के लिए योग्य है. लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जमीन के मालिकाना हक के कागज और मोबाइल नंबर.

कैसे चेक करें अपनी पात्रता और पेमेंट स्टेटस

अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं या नहीं, तो यह प्रक्रिया बहुत आसान है. इसके लिए आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. वहां 'फार्मर्स कॉर्नर' में जाकर 'बेनिफिशियरी स्टेटस' पर क्लिक करें. इसके बा अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें. इससे आपको अपनी पेमेंट हिस्ट्री और योजना में पात्रता की जानकारी मिल जाएगी.

यदि आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो उसी वेबसाइट पर 'फार्मर्स कॉर्नर' में जाकर 'अपडेट मोबाइल नंबर' चुनें, आधार नंबर डालें और ओटीपी के जरिये वेर‍िफ‍िकेशन करें. ध्यान रहे, इस योजना के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है. कुछ राज्यों में अक्टूबर के आख‍िर तक किसानों के खाते में पैसा आने की उम्मीद है. हालांकि अभी इस बारे में ऑफ‍िश‍ियल डेट की पुष्टि नहीं हुई है. पिछली बार 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वाराणसी से जारी की गई थी.