PM Kisan Yojana 22nd Installment: भारत एक कृषि प्रधान देश है. देश के विकास में किसानों की अहम भूमिका होती है. किसानों की इस भूमिका को देखते हुए केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए कई सारी लाभकारी योजनाएं चलाती हैं, जो समय-समय पर किसानों के लिए काफी फायदेमंद होती हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Samman Nidhi).

हर साल म‍िलते हैं 6000 रुपये

देश की मोदी सरकार (Modi Government) ने इस योजना की शुरुआत किसानों को आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए की थी. इसके तहत हर साल तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये करके कुल 6000 रुपये किसानों को उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं. इससे वेलोग अपनी खेती समेत जरूरी कार्यों को करते हैं. हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने PM-KISAN Samman Nidhi की 21वीं किस्त को जारी किया था. अब सभी को इस योजना की 22वीं किस्त और साल 2026 की पहली किस्त का इंतजार है. आइए इसके बारे में जानते हैं...

नवंबर 2025 में आई थी 21वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों को हाल ही में सरकार के द्वारा 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त का 2000 रुपये भेजा गया था. अब सभी की निगाहें इसकी 22वीं किस्त पर है. केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में तीन किस्तों में 6 हजार रुपये किसानों को उनके खाते में भेजे जाते हैं. साल 2025 की तीनों किस्तों की बात करें तो पहली किस्त फरवरी 2025, दूसरी किस्त अगस्त 2025 और तीसरी किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी.

नए साल में कब तक आपके खाते में आएंगे 2000?

अब नए साल में पात्र किसानों को इस योजना की 22वीं किस्त का इंतजार है. अनुमान के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार नए साल में जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है. अगर सरकार 2025 के पैटर्न को फॉलो करती है तो उम्मीद की जा सकती है कि इस योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी की जा सकती है. हालांकि, 22वीं किस्त को जारी करने को लेकर सरकार की ओर से अभी आधिकारिक रूप से किसी तारीख की जानकारी नहीं दी गई है.

कहां से ले सकते हैं अपडेट?

पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर जानकारी को आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर ले सकते हैं. इसके साथ ही आप इस वेबसाइट के होमपेज पर किसान ई-मित्र (KISAN e-MITRA) चैटबोट की भी सहायता ले सकते हैं. यहां आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जानकारी, किस्त की जानकारी समेत अन्य डिटेल्स ले सकते हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, जो दिसंबर 2018 से प्रभावित थी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा देश के पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह सहायता राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer - DBT) तकनीक के जरिए भेजी जाती है. (अम‍ित दुबे)