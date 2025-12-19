Advertisement
trendingNow13046535
Hindi NewsबिजनेसPM Kisan Yojana: नए साल में कब आएंगे पीएम क‍िसान की 22वीं किस्त के 2000 रुपये, यहां जानें डिटेल्स

PM Kisan Yojana: नए साल में कब आएंगे पीएम क‍िसान की 22वीं किस्त के 2000 रुपये, यहां जानें डिटेल्स

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों को हाल ही में सरकार के द्वारा 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त का 2000 रुपये भेजा गया था. अब सभी की निगाहें इसकी 22वीं किस्त पर है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 19, 2025, 03:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Kisan Yojana: नए साल में कब आएंगे पीएम क‍िसान की 22वीं किस्त के 2000 रुपये, यहां जानें डिटेल्स

PM Kisan Yojana 22nd Installment: भारत एक कृषि प्रधान देश है. देश के विकास में किसानों की अहम भूमिका होती है. किसानों की इस भूमिका को देखते हुए केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए कई सारी लाभकारी योजनाएं चलाती हैं, जो समय-समय पर किसानों के लिए काफी फायदेमंद होती हैं.  इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Samman Nidhi).

हर साल म‍िलते हैं 6000 रुपये

देश की मोदी सरकार (Modi Government) ने इस योजना की शुरुआत किसानों को आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए की थी. इसके तहत हर साल तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये करके कुल 6000 रुपये किसानों को उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं. इससे वेलोग अपनी खेती समेत जरूरी कार्यों को करते हैं. हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने PM-KISAN Samman Nidhi की 21वीं किस्त को जारी किया था. अब सभी को इस योजना की 22वीं किस्त और साल 2026 की पहली किस्त का इंतजार है. आइए इसके बारे में जानते हैं...

Add Zee News as a Preferred Source

नवंबर 2025 में आई थी 21वीं किस्त 
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों को हाल ही में सरकार के द्वारा 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त का 2000 रुपये भेजा गया था. अब सभी की निगाहें इसकी 22वीं किस्त पर है. केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में तीन किस्तों में 6 हजार रुपये किसानों को उनके खाते में भेजे जाते हैं. साल 2025 की तीनों किस्तों की बात करें तो पहली किस्त फरवरी 2025, दूसरी किस्त अगस्त 2025 और तीसरी किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी.

नए साल में कब तक आपके खाते में आएंगे 2000?
अब नए साल में पात्र किसानों को इस योजना की 22वीं किस्त का इंतजार है. अनुमान के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार नए साल में जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है. अगर सरकार 2025 के पैटर्न को फॉलो करती है तो उम्मीद की जा सकती है कि इस योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी की जा सकती है. हालांकि, 22वीं किस्त को जारी करने को लेकर सरकार की ओर से अभी आधिकारिक रूप से किसी तारीख की जानकारी नहीं दी गई है.

कहां से ले सकते हैं अपडेट?
पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर जानकारी को आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर ले सकते हैं. इसके साथ ही आप इस वेबसाइट के होमपेज पर किसान ई-मित्र (KISAN e-MITRA) चैटबोट की भी सहायता ले सकते हैं. यहां आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जानकारी, किस्त की जानकारी समेत अन्य डिटेल्स ले सकते हैं. 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, जो दिसंबर 2018 से प्रभावित थी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा देश के पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह सहायता राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer - DBT) तकनीक के जरिए भेजी जाती है. (अम‍ित दुबे)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

PM Kisan

Trending news

सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
DIG Harcharan Singh Bhullar
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
CM Siddaramaiah
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
Lok Sabha Winter Session
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध