PM Kisan Yojana: कब आएगी 23वीं किस्त? जानें किन किसानों को मिलेगा पैसा, पूरी डिटेल यहां

PM-Kisan Samman Nidhi Yojana Update : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद देती है. यह राशि एकमुश्त नहीं बल्कि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. हर चार महीने में ₹2,000 सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक इस योजना की 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान अब 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

23वीं किस्त कब आ सकती है?

हाल ही में 13 मार्च को 22वीं किस्त जारी की गई थी. ये योजना चार-चार महीने के अंतराल पर चलती है. इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली यानी 23वीं किस्त जुलाई के आसपास जारी हो सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

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किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो कि पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके साथ ही कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना भी अनिवार्य है:

ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना जरूरी है

आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक होना चाहिए

लैंड वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए

अगर इन जरूरी शर्तों को पूरा नहीं किया गया, तो किस्त की राशि अटक सकती है.

बेनेफिशरी लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

अगर आप अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

PM-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

बेनेफिशरी लिस्ट विकल्प पर क्लिक करें

अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरें

सर्च करते ही आपके गांव की पूरी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी

अब तक कितनी राशि जारी हो चुकी है?

सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22वीं किस्त तक इस योजना के जरिए किसानों को कुल ₹4.27 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है.