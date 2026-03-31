Advertisement
trendingNow13160285
Hindi NewsबिजनेसPM Kisan Yojana: कब आएगी 23वीं किस्त? जानें किन किसानों को मिलेगा पैसा, पूरी डिटेल यहां

PM Kisan Yojana: कब आएगी 23वीं किस्त? जानें किन किसानों को मिलेगा पैसा, पूरी डिटेल यहां

हाल ही में 13 मार्च को 22वीं किस्त जारी की गई थी. ये योजना चार-चार महीने के अंतराल पर चलती है. इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली यानी 23वीं किस्त जुलाई के आसपास जारी हो सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Kisan Yojana: कब आएगी 23वीं किस्त? जानें किन किसानों को मिलेगा पैसा, पूरी डिटेल यहां

PM-Kisan Samman Nidhi Yojana Update :  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद देती है. यह राशि एकमुश्त नहीं बल्कि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. हर चार महीने में ₹2,000 सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक इस योजना की 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान अब 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

23वीं किस्त कब आ सकती है?

हाल ही में 13 मार्च को 22वीं किस्त जारी की गई थी. ये योजना चार-चार महीने के अंतराल पर चलती है. इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली यानी 23वीं किस्त जुलाई के आसपास जारी हो सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : LPG के बाद सीमेंट पर भी टूटेगा होर्मुज का कहर! दाम बढ़ाने की तैयारी में कंपन‍ियां

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो कि पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके साथ ही कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना भी अनिवार्य है:

  • ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना जरूरी है

  • आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक होना चाहिए

  • लैंड वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए

अगर इन जरूरी शर्तों को पूरा नहीं किया गया, तो किस्त की राशि अटक सकती है.

बेनेफिशरी लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

अगर आप अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  • PM-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

  • बेनेफिशरी लिस्ट विकल्प पर क्लिक करें

  • अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरें

  • सर्च करते ही आपके गांव की पूरी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी

अब तक कितनी राशि जारी हो चुकी है?

सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22वीं किस्त तक इस योजना के जरिए किसानों को कुल ₹4.27 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

PM-Kisan Samman Nidhi Yojana Update

Trending news

उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
Naxal Mukt Bharat
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
Hyderabad News
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
West Bengal Election 2026
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
samrat ashok history in hindi
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
kerala election 2026
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात
PM Modi
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात