चिप से लेकर भारत को परमाणु सुपरपावर बनाने तक...लाल किले से PM मोदी ने बताया 'मिशन 2047 प्लान'

PM Modi Independence Day 2026 Speech: आजादी के 80वीं वर्षगांठ के उत्सव पर लाल किले से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के '2047 मिशन' का लक्ष्य हासिल करने की बात दोहराई. राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई कर रहे पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा कि साल 2047 तक भारत विकसित देश बनकर रहेगा. शक्ति की सप्तधारा से लेकर भारत को ग्लोबल सेंटर बनने का प्लान बताया. पीएम मोदी के भाषण में ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर सबसे ज्यादा जोर रहा. पीएम ने देशवासियों से कहा कि अब छोटे सपने से इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए अब ऊंची उड़ान भरनी होगी. पीएम के मिशन 2047 के लिए मेड इन इंडिया और एनर्जी पर सबसे ज्यादा फोकस पर रहा.
चिप मेकिंग की ताकत: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सेमीकंडक्टर की चर्चा होती रही, लेकिन हमारे पास कोई प्लान नहीं था. डिजिटल दुनिया और तकनीक में चिप का महत्व हम समझते हैं. जिस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति भारत के सामने पैदा ना हो, इसलिए भारत को इस दिशा में आत्मनिर्भर होना होगा. भारत ने अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है. 3 प्लांट शुरू हो चुके हैं और अगले 7-8 साल में और नए प्लांट शुरू होंगे.
न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस: पीएम मोदी ने कहा कि हम 2047 तक 100 गिगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी अब समय की मांग है. एनर्जी के बिना नई दुनिया को चलाना मुश्किल हो गया है. हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जी की जरूरत है. 2047 तक हमने 100 GW न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य रखा है. पीएम मोदी में एनर्जी सिक्योरिटी पर जोर देते हुए कहा कि ये आज की सबसे बड़ी मांग है. पीएम ने बताया कि भारत में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम चल रहा है और इनका काम पूरा होने पर भारत के पास 29 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हो जाएंगे. मौजूदा वक्त में भारत के न्यूक्लियर एनर्जी की कुल स्थापित क्षमता लगभग 8.78 गीगावाट है, जिसे 2047 तक बढ़ाकर 100 गीगावाट पर पहुंचाने की है. देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नॉलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत की ताकत का एक स्वरुप दिखाया, जिसमें बीते 12 सालों में भारत में बड़ी सफलता हासिल की है.
1. डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा
2. खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना बढ़ा
3. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ा
4. रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग 21 गुना बढ़ा
5. देश में मोबाइल फोन प्रोडक्शन 33 गुना बढ़ा
6. इंटरनेट कंज्यूमर्स 50 गुना बढ़े
7. पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी
8. डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े.
9. गैस कनेक्शन हर साल 6 गुनी रफ्तार से बढ़ी.
Addressing the nation on the 80th Independence Day, PM Modi says, "Energy security is the demand of the time. We are moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power by 2047. We aim to start five new nuclear reactors in this decade." pic.twitter.com/MdAy1t3ZMr
— ANI (@ANI) August 15, 2026