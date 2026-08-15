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चिप से लेकर भारत को परमाणु सुपरपावर बनाने तक...लाल किले से PM मोदी ने बताया 'मिशन 2047 प्लान'

India Semi Conductor Plan: भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय कर लिया है, इसके लिए एनर्जी सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत ने बड़े कदम उठाए हैं. परमाणु ऊर्जा से लेकर सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग में भारत अब दुनिया के सामने बड़ा उदाहरण पेश करेगा. लाल किले से पीएम मोदी ने भारत के विजन 2047 का प्लान रखा.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 15, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:12 AM IST
चिप से लेकर भारत को परमाणु सुपरपावर बनाने तक...लाल किले से PM मोदी ने बताया 'मिशन 2047 प्लान'

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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