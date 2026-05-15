5 दिन-5 देश और LPG-तेल संकट का The End! UAE से लेकर इटली तक, ऊर्जा संकट के बीच क्यों खास है PM का मेगा फॉरेन टूर ?

PM Modi 5 Nation Tour and Deals: ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों को दौरे पर है. 15 से 20 मई के बीच प्रधानमंत्री UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है, खासकर उस वक्त जब देश ऊर्जा संकट के वजह से महंगाई का सामना कर रहा है.
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PM Modi 5 nation Tour: ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों को दौरे पर है. 15 से 20 मई के बीच प्रधानमंत्री UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है, खासकर उस वक्त जब देश ऊर्जा संकट के वजह से महंगाई का सामना कर रहा है. देश में पेट्रोल, डीजल, CNG, एलपीजी सबके दाम बढ़ रहे हैं. पीएम मोदी का ये दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काफी अहम है. इस दौरे पर भारत व्यापार, ऊर्जा और निवेश जुड़े कई डील्स साइन कर सकता है. जिसमें सबसे ज्यादा फोकस पेट्रोलियम और एलपीजी डील पर रहेगी.
पीएम मोदी सबसे पहले आज यूएई पहुंचे हैं. उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात की. यूएई पर हुए हमलों की निंदा की. डिफेंस डील के अलावा दोनों देशों के बीच स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम सहमति बनी है. UAE ने OPEC और OPEC प्लस समूह से बाहर आ चुका है. ऐसे में भारत के साथ उसकी ये डील अहम साबित हो सकती है. भारत एक बड़ा बाजार और तेल और गैस का बड़ा उपभोक्ता है.
भारत के गुजरात में वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने पर दोनों देशों के बीच MoU साइन हुआ है. RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया गया है. UAE भारत का प्रमुख एनर्जी सप्लायर है. भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा बड़ा सोर्स है. कच्चे तेल के अलावा LPG, LNG का दूसरा सबसे बड़े निर्यातक देश है.होर्मुज बंद होने के बाद से यूएई भारत को गल्फ ऑफ ओमान के फुजैरा पोर्ट से तेल का निर्यात कर रहा है.
43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नार्वें की यात्रा पर जाने वाला है . पीएम मोदी अपने इस छोटे से दौरे पर बड़ी डीज करने वाले हैं. नॉर्वे की कंपनी 'इक्विनोर' भारत को LPG सप्लाई करती है. सरकार इस कंपनी के साथ लॉग टर्म और भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है. इस दौरे पर भारत नार्वे के साथ ऊर्जा सुरक्षा, क्लीन एनर्जी और यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश करेगा. इस दौरे पर वो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसका फोकस व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगा. भारत और नार्वे के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं. साल 2011 में दोनों के बीच 1.1 अरब डॉलर का व्यापार था,जो अब बढ़कर 2.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. होर्मुज संकट के बीच भारत ने नार्वे के साथ LPG का आयात बढ़ाया है, जिसे और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है. नॉर्वे यात्रा के दौरार भारत का फोकस 'ब्लू इकॉनमी' को मजबूत करने पर होगी.
UAE के बाद पीएम मोदी नीजरलैंड पहुंचेंगे, जहां दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स से जुड़े कई समझौते हो सकते हैं. बता दें कि नीदरलैंड भारत का अहम व्यापापिक साझेदार है. वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच करीब 27.8 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ था.
स्वीडन दौरे पर पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन ट्रांजिशन, स्टार्टअप, सप्लाई चेन, डिफेंस, स्पेस सेक्टर से जुड़ी कई समझौते फाइनल कर सकता है. बीते कुछ सालों में भारत और स्वीडन के बीच कारोबारी संबंध बढ़े हैं और दोनों देशों के बीच 7.75 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है.
5 दिनों का आखिरी पड़ाव इटली होगा, जहां पीएम मोदी निवेश, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान और तकनीक समेत क्लीन एनर्जी पर इटली के साथ डील साइन कर सकते हैं. बता दें कि भारत और इटली के बीच संबंधों में मजबूती बढ़ रही है. दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है. साल 2025 में भारत और इटली का व्यापार लगभग 16.77 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.