Advertisement
trendingNow13218087
Hindi Newsबिजनेस5 दिन-5 देश और LPG-तेल संकट का The End! UAE से लेकर इटली तक, ऊर्जा संकट के बीच क्यों खास है PM का मेगा फॉरेन टूर ?

5 दिन-5 देश और LPG-तेल संकट का The End! UAE से लेकर इटली तक, ऊर्जा संकट के बीच क्यों खास है PM का मेगा फॉरेन टूर ?

PM Modi 5 Nation Tour and Deals:  ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों को दौरे पर है. 15 से 20 मई के बीच प्रधानमंत्री UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है, खासकर उस वक्त जब देश ऊर्जा संकट के वजह से महंगाई का सामना कर रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 15, 2026, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 दिन-5 देश और LPG-तेल संकट का The End! UAE से लेकर इटली तक, ऊर्जा संकट के बीच क्यों खास है PM का मेगा फॉरेन टूर ?

PM Modi 5 nation Tour: ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों को दौरे पर है. 15 से 20 मई के बीच प्रधानमंत्री UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है, खासकर उस वक्त जब देश ऊर्जा संकट के वजह से महंगाई का सामना कर रहा है. देश में पेट्रोल, डीजल, CNG, एलपीजी सबके दाम बढ़ रहे हैं. पीएम मोदी का ये दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काफी अहम है. इस दौरे पर भारत व्यापार, ऊर्जा और निवेश जुड़े कई डील्स साइन कर सकता है. जिसमें सबसे ज्यादा फोकस पेट्रोलियम और एलपीजी डील पर रहेगी.  

पीएम मोदी का UAE का दौरा भारत के लिए क्यों खास?  

पीएम मोदी सबसे पहले आज यूएई पहुंचे हैं. उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात की. यूएई पर हुए हमलों की निंदा की. डिफेंस डील के अलावा दोनों देशों के बीच स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम सहमति बनी है. UAE ने OPEC और OPEC प्लस समूह से बाहर आ चुका है. ऐसे में भारत के साथ उसकी ये डील अहम साबित हो सकती है. भारत एक बड़ा बाजार और तेल और गैस का बड़ा उपभोक्ता है.  

भारत के गुजरात में वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने पर दोनों देशों के बीच MoU साइन हुआ है. RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया गया है. UAE भारत का प्रमुख एनर्जी सप्लायर है. भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा बड़ा सोर्स है. कच्चे तेल के अलावा LPG, LNG का दूसरा सबसे बड़े निर्यातक देश है.होर्मुज बंद होने के बाद से यूएई भारत को गल्फ ऑफ ओमान के फुजैरा पोर्ट से तेल का निर्यात कर रहा है.  

Add Zee News as a Preferred Source

43 साल बाद नार्वे का दौरा, भारत के लिए  क्या होगा खास?  

43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नार्वें की यात्रा पर जाने वाला है . पीएम मोदी अपने इस छोटे से दौरे पर बड़ी डीज करने वाले हैं. नॉर्वे की कंपनी 'इक्विनोर' भारत को LPG सप्लाई करती है. सरकार इस कंपनी के साथ लॉग टर्म और भरोसेमंद कॉन्‍ट्रैक्‍ट करना चाहती है. इस दौरे पर भारत नार्वे के साथ ऊर्जा सुरक्षा, क्लीन एनर्जी और यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश करेगा.  इस दौरे पर वो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसका फोकस व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगा. भारत और नार्वे के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं. साल 2011 में दोनों के बीच 1.1 अरब डॉलर का व्यापार था,जो अब बढ़कर 2.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. होर्मुज संकट के बीच भारत ने नार्वे के साथ LPG का आयात बढ़ाया है, जिसे और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.  नॉर्वे यात्रा के दौरार भारत का फोकस 'ब्लू इकॉनमी' को मजबूत करने पर होगी.  

नीदरलैंड वाले पड़ाव पर क्या होगा खास ?  

UAE के बाद पीएम मोदी नीजरलैंड पहुंचेंगे, जहां दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स से जुड़े कई समझौते हो सकते हैं. बता दें कि नीदरलैंड भारत का अहम व्यापापिक साझेदार है. वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच करीब 27.8 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ था.  

स्वीडन का दौरा भारत के लिए क्यों खास ?  

स्वीडन दौरे पर पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन ट्रांजिशन, स्टार्टअप, सप्लाई चेन, डिफेंस, स्पेस सेक्टर से जुड़ी कई समझौते फाइनल कर सकता है. बीते कुछ सालों में भारत और स्वीडन के बीच कारोबारी संबंध बढ़े हैं और दोनों देशों के बीच 7.75 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है.  

सबसे आखिरी में इटली पहुंचेंगे पीएम मोदी  

5 दिनों का आखिरी पड़ाव इटली होगा, जहां पीएम मोदी निवेश, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान और तकनीक समेत क्लीन एनर्जी पर इटली के साथ डील साइन कर सकते हैं. बता दें कि भारत और इटली के बीच संबंधों में मजबूती बढ़ रही है. दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है. साल 2025 में भारत और इटली का व्यापार लगभग 16.77 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

 pm modi

Trending news

मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
suvendu adhikari
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
Tamil Nadu Election 2026
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
crime news
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
Mumbai News
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
PM Modi UAE Visit
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
Gold Purchase Limit
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
Rahul Gandhi
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
Mamata Banerjee
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
Narendra Modi
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
BRICS summit
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस