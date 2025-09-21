देश के नाम संबोधन में बोले PM मोदी- 'कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू हो रहा..'

उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से नवरात्रि का प्रथम दिवस है और इसी दिन से नया नेक्स्ट जेनेरेशन GST लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने इस अवसर को विशेष बताते हुए कहा कि यह केवल एक त्योहार का समय नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और टैक्स सिस्टम में सुधार का भी महत्वपूर्ण फेज है.
PM Modi Address the Nation : देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के शुभारंभ की घोषणा करते हुए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से नवरात्रि का प्रथम दिवस है और इसी दिन से नया नेक्स्ट जेनेरेशन GST लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने इस अवसर को विशेष बताते हुए कहा कि यह केवल एक त्योहार का समय नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और टैक्स सिस्टम में सुधार का भी महत्वपूर्ण फेज है.