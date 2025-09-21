देश के नाम संबोधन में बोले PM मोदी- 'कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू हो रहा..'
Advertisement
trendingNow12931364
Hindi Newsबिजनेस

देश के नाम संबोधन में बोले PM मोदी- 'कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू हो रहा..'

उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से नवरात्रि का प्रथम दिवस है और इसी दिन से नया नेक्स्ट जेनेरेशन GST लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने इस अवसर को विशेष बताते हुए कहा कि यह केवल एक त्योहार का समय नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और टैक्स सिस्टम में सुधार का भी महत्वपूर्ण फेज है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश के नाम संबोधन में बोले PM मोदी- 'कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू हो रहा..'

PM Modi Address the Nation : देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के शुभारंभ की घोषणा करते हुए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से नवरात्रि का प्रथम दिवस है और इसी दिन से नया नेक्स्ट जेनेरेशन GST लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने इस अवसर को विशेष बताते हुए कहा कि यह केवल एक त्योहार का समय नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और टैक्स सिस्टम में सुधार का भी महत्वपूर्ण फेज है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

'त्योहारों के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, पहले कारोबार करना था मुश्किल', PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
'त्योहारों के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, पहले कारोबार करना था मुश्किल', PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
;