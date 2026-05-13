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Hindi NewsबिजनेसPM मोदी ने कहा- 1 साल सोना मत खरीदो, पर चांदी पर क्यों कुछ नहीं बोले? जानिए हर साल कितना सिल्वर खरीदता है भारत

PM मोदी ने कहा- 1 साल सोना मत खरीदो, पर चांदी पर क्यों कुछ नहीं बोले? जानिए हर साल कितना सिल्वर खरीदता है भारत

PM Modi On Gold Buying:  पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें. भारत, जो सोने के साथ-साथ चांदी के लिए भी आयात पर निर्भर है, पीएम मोदी ने अपने भाषण में चांदी का जिक्र क्यों नहीं किया ?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 13, 2026, 01:57 PM IST
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PM मोदी ने कहा- 1 साल सोना मत खरीदो, पर चांदी पर क्यों कुछ नहीं बोले? जानिए हर साल कितना सिल्वर खरीदता है भारत

Silver Import:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो 1 साल तक सोने की खरीदारी से बचें. पीएम मोदी की सलाह के दो दिन बाद ही सरकार ने सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी. विदेशों से सोने-चांदी के आयात पर शुल्क को बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया.  प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोग अभी सोना न खरीदें, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहे बोझ को कम किया जा सके. युद्ध, बढ़ते वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के पहले से ही भारत के खजाने पर बोझ बढ़ा हुआ है. सोना खरीदने के लिए भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है, जिसे सरकार फिलहाल कम करना चाहती है. पीएम ने सोने का जिक्र तो बार-बार किया, लेकिन चांदी का नाम भी नहीं लिया, जबकि भारत सोने-चांदी दोनों के लिए आयात पर निर्भर है .  

सोना मत खरीदों, लेकिन चांदी पर क्यों चुप रहे पीएम मोदी ?  

भारत सोने का तूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. अपनी जरूरत का 90 से 95 फीसदी तक वो विदेशों से आयात करता है.  FY26 में सोने के आयात में 24% की रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई.  भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया. भारत के कुल आयात मिल में सोने की हिस्सेदारी 10 से 12 फीसदी तक की है.  अब चांदी की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 12 अरब डॉलर चांदी का आयात किया, जो सोने के इंपोर्ट बिल से काफी कम है.  भारत अपने इस्तेमाल का 80 फीसदी चांदी आयात करता है, बाकी की जरूरतों को घरेलू खनन से पूरा करता है. 

पढ़ें- PM का एक ऐलान, चढ़ गए सोने के दाम, एक झटके में ₹14000 का उछाल...सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ये 5 भी बने गोल्ड के विलेन, चांदी में लगाई आग

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चांदी का इस्तेमाल कहां-कहां होता है ?  

चांदी का इस्तेमाल सिर्फ जूलरी के तौर पर नहीं होता, बल्कि इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल काफी अधिक है. EV सेक्टर,  इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेक्टर और हेल्थकेयर सेक्टर में होता है. मेडिकल उपकरण से लेकर एंटी बैक्ट्रेरियल एजेंट के तौर पर चांदी इस्तेमाल में आती है.  ऐसे में इसके आयात को कम करने का फिर इसकी खरीद को रोकने की सलाह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल महत्वपूर्ण सेक्टर्स में होता है.  

क्या पीएम के फैसले के बाद चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी होगी ? 

 एक्सपोर्ट्स मानते हैं कि पीएम की अपील के बाद चांदी की मांग में तेजी आएगी. अब लोग सोने के मुकाबले चांदी को सस्ता और किफायती विकल्प के तौर पर चुनेंगे. जिससे चांदी की मांग और बढ़ सकती है. इंडस्ट्रियल डिमांड पहले से ही ज्यादा है. निवेशक अब चांदी पर दांव लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें तेजी वहां ग्रोथ दिखती है. मांग में तेजी से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. इसका असर दो दिनों में ही दिकने लगा. चांदी की कीमतों में 13 मई को 18000 रुपये तक का उछाल देखने को मिला. दो दिन में 1 किलो चांदी का भाव 2.87 लाख रुपए पर पहुंच गया है.  अभी आने वाले दिनों में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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