India EU FTA: 20 साल के इंतजार बाद भारत और यूरोपीय यून‍ियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड डील (FTA) को लेकर घोषणा कर दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद हाउस में यूरोपीय यून‍ियन (EU) की प्रेसीडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के प्रेसीडेंट एंटोनियो कोस्टा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत पूरी कर ली है. यह मीट‍िंग भारत-EU शिखर सम्मेलन का मुख्य हिस्सा रही, ज‍िसमें दोनों पक्षों से लंबे समय से लंबित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) सहित कई बड़े करार पर मुहर लगाई.

27 जनवरी 2026 को भारत-EU शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने FTA की बातचीत को लेकर अहम घोषणा की. साल 2007 में शुरू हुई बातचीत एक बार 2013 में रुक गई थी. लेकिन 2022 में इसे दोबारा शुरू क‍िया और 2026 में यह अंजाम पर पहुंच गई है. पीएम मोदी ने बताया क‍ि यह भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी FTA है. EU के 97% माल पर टैरिफ खत्म या काफी कम होंगे. भारत से EU में 90-93% से ज्यादा निर्यात पर जीरो ड्यूटी मिलेगी. इससे सालाना 4 अरब यूरो (करीब 4.75 अरब डॉलर) की ड्यूटी बचत होगी. इससे दोनों तरफ के बाजार को सीधा फायदा म‍िलेगा. EU का एक्सपोर्ट 2032 तक बढ़कर दोगुना हो सकता है. कारों पर भारत का टैरिफ 110% से घटाकर 10-40% तक रह जाएगा. इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड (चॉकलेट, पास्ता), फ्रूट जूस, ऑलिव ऑयल, मार्जरीन आदि पर टैरिफ खत्म या कम होंगे. यह 150% से घटाकर 20% तक रह जाएगा. एयरक्राफ्ट पर टैरिफ जीरो रह जाएगा. भारतीय टेक्सटाइल, अपैरल, चमड़ा, फुटवियर, जेम्स-ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, फार्मा, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स आदि पर EU में जीरो इम्‍पोर्ट ड्यूटी लगेगी. 33 अरब डॉलर के निर्यात पर 10% तक का टैरिफ खत्म हो जाएगा. इससे भारत के लेबर-इंटेंसिव सेक्टर को काफी फायदा होगा. इससे देश में रोजगार के नए अवसर बनेंगे. एग्रीकल्‍चर और डेयरी प्रोडक्‍ट को डील से बाहर रखा गया है. इससे भारत के छोटे किसानों को क‍िसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा. कुछ आइटम्स पर टैरिफ राहत या कोटा-बेस्ड छूट मिलेगी. इस डील से दोनों पक्षों को म‍िलाकर 200 करोड़ की आबादी और ग्‍लोबल जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा कवर होगा। EU को भारत की तेज बढ़ती इकोनॉमी में ज्‍यादा एक्‍सपोर्ट करने का मौका म‍िलेगा. इसके अलावा भारत EU के 27 देशों में पहले से ज्‍यादा एक्‍सपोर्ट कर पाएगा. भारत और ईयू के बीच हुई एफटीए (FTA) के साथ ही दोनों पक्षों के बीच स‍िक्‍योर‍िटी और ड‍िफेंस पार्टनरश‍िप भी शुरू हो गई है. इससे ड‍िफेंस सेक्‍टर में सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और भारतीय कंपनियां EU के SAFE प्रोग्राम में हिस्सा ले सकेंगी. ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, RBI-ESMA के बीच MoU फाइनेंशियल रेगुलेटरी कोऑपरेशन, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सील्स-सिग्नेचर्स पर स‍िस्‍टम. क्लाइमेट सपोर्ट फंडिंग, डिजिटल ट्रेड, सर्विसेज में एक्सेस म‍िलेगा. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप की टैरिफ पॉल‍िसी के तहत भारत पर 50% तक का टैर‍िफ और वैश्‍व‍िक अनिश्‍च‍ितता के बीच यह डील अमेरिका-चीन पर न‍िर्भरता कम करने का ऑप्‍शन है. यूरोपीय यून‍ियन की मंशा सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की है और भारत भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोश‍िश कर रहा है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार इस डील से जुड़े दस्‍तावेजों की लीगल स्क्रबिंग (कानूनी जांच) में चार से छह महीने का समय लगेगा. इसके बाद यूरोपीय पार्ल‍ियामेंट, EU काउंसिल और भारत की कैबिनेट से इस पर मुहर लगेगी. बताया जा रहा है क‍ि यह डील 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती है. इससे निवेश, नौकरियां और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे.

तीन अहम डॉक्‍यूमेंट का आदान-प्रदान क‍िया

जर्मनी की तरफ से भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच एफटीए (FTA) की बातचीत पूरी होने का स्वागत किया गया. जर्मन सरकार की तरफ से कहा गया क‍ि यह एग्रीमेंट 'दोनों पक्षों के लिए इकोनॉम‍िक ग्रोथ के नए मौके पैदा करेगा'. हैदराबाद हाउस में हुए भारत-EU शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय कम‍िशन की प्रेसीडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय काउंस‍िल के प्रेसीडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने तीन अहम डॉक्‍यूमेंट का आदान-प्रदान क‍िया.

27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय यून‍ियन (EU) ने करीब 20 साल तक चली लंबी बातचीत के बाद एफटीए (FTA) को पूरा कर ल‍िया. इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय कमीशन की प्रेसीडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय काउंस‍िल के प्रेसीडेंट एंटोनियो कोस्टा ने इसको लेकर ऐलान क‍िया. यह एग्रीमेंट 2 अरब लोगों के बाजार के मौके बनाएगा. यह ग्‍लोबल जीडीपी का करीब 25% और ग्‍लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा है. आइए देखें ट्रेड डील से जुड़े 10 खास प्‍वाइंट-