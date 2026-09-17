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पीएम मोदी ने 12 साल में इकोनॉमी को दी रफ्तार, देश के अंतिम शख्स तक पहुंची बैंकिंग सर्विस

Forex Reserve: आरबीआई की तरफ से कदम उठाए जाने के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है. फॉरेक्स रिजर्व के मामले में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथे स्थान पर आ गया है. लगातार 10 हफ्ते से जारी तेजी के दौरान इसमें करीब 120 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 17, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:15 PM IST
पीएम मोदी ने 12 साल में इकोनॉमी को दी रफ्तार, देश के अंतिम शख्स तक पहुंची बैंकिंग सर्विस
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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