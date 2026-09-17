/पीएम मोदी ने 12 साल में इकोनॉमी को दी रफ्तार, देश के अंतिम शख्स तक पहुंची बैंकिंग सर्विस

पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' (PM Jandhan Yojana) वित्तीय समावेशन में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान साबित हुई है. इस योजना ने देश के गरीब, वंचित और कमजोर वर्ग को सीधे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम किया. 2 सितंबर, 2026 तक देश में 59.21 करोड़ जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिनमें 3.17 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा है. योजना का सबसे सुखद पहलू महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास है. बैंक अकाउंट की बात करें तो इनमें से 32.98 करोड़ खातों का स्वामित्व महिलाओं के पास है, जबकि 46.03 करोड़ खाते ग्रामीण और रूरल-अर्बन इलाकों में खोले गए.