/पीएम मोदी ने 12 साल में इकोनॉमी को दी रफ्तार, देश के अंतिम शख्स तक पहुंची बैंकिंग सर्विस

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 साल के हो गए हैं. पीएम के तौर पर उनके 12 साल के कार्यकाल के दौरान देश ने इकोनॉमिक लेवल पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं. इसमें जनधन खातों के जरिये बैंकिंग सर्विस को देश के अंतिम शख्स तक पहुंचाना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार और तेज जीडीपी ग्रोथ शामिल हैं. पिछले 12 साल के दौरान भारत न केवल दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना है, बल्कि इसका सीधा फायदा देश के अंतिम छोर पर खड़े शख्स तक पहुंचा है.
पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' (PM Jandhan Yojana) वित्तीय समावेशन में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान साबित हुई है. इस योजना ने देश के गरीब, वंचित और कमजोर वर्ग को सीधे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम किया. 2 सितंबर, 2026 तक देश में 59.21 करोड़ जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिनमें 3.17 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा है. योजना का सबसे सुखद पहलू महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास है. बैंक अकाउंट की बात करें तो इनमें से 32.98 करोड़ खातों का स्वामित्व महिलाओं के पास है, जबकि 46.03 करोड़ खाते ग्रामीण और रूरल-अर्बन इलाकों में खोले गए.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये सरकारी योजनाओं का पैसा अब बिना किसी बिचौलिये के सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है. देश के युवाओं को 'जॉब सीकर' से 'जॉब क्रिएटर' बनाने के मकसद से शुरू की गई पॉलिसी का असर साफ दिख रहा है. इंडस्ट्र्री और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की तरफ से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या अगस्त, 2026 में बढ़कर 2.47 लाख से ज्यादा हो गई है. यह साल 2016 में महज 502 थी. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है.
ग्लोबल चुनौतियों और मंदी की आहट के बीच देश की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के लिए मिसाल बनी हुई है. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की रियल जीडीपी 7.8 प्रतिशत की मजबूत दर से बढ़ी है, जिसने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी बनाए रखा है. इसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, दोनों से जबरदस्त बूस्ट मिल रहा है. मौजूदा समय में देश की जीडीपी का कुल साइज करीब 4.15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है.
इकोनॉमी की मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण देश का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार है. 4 सितंबर, 2026 को समाप्त हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 785.7 अरब डॉलर के अपने ऑल टाइम हाई (All-time High) लेवल पर पहुंच गया. अब देश-दुनिया में सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथे स्थान पर आ गया है. लगातार 10 हफ्तों से जारी तेजी के दौरान इसमें लगभग 120 अरब डॉलर का ऐतिहासिक इजाफा हुआ है.