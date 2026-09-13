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चीन की जिस 'चुंबक आर्मी' से डरती है दुनिया, ट्रंप भी नहीं लेते पंगा...PM मोदी ने ब्रिक्स में जिनपिंग के सामने वो तार हिला दिया

PM Modi in BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनिरल्स का वेपनाइजेशन पर चिंता जताई और इसे विकास के लिए बड़ा खतरा बताया.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 13, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:49 PM IST
चीन की जिस 'चुंबक आर्मी' से डरती है दुनिया, ट्रंप भी नहीं लेते पंगा...PM मोदी ने ब्रिक्स में जिनपिंग के सामने वो तार हिला दिया

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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