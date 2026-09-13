चीन की जिस 'चुंबक आर्मी' से डरती है दुनिया, ट्रंप भी नहीं लेते पंगा...PM मोदी ने ब्रिक्स में जिनपिंग के सामने वो तार हिला दिया

BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट 2026 का दूसरा दिन था. फैमिली फोटो सेशन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र ओपन सेशन में बोल रहे थे. उनकी बगल वाली कुर्सी पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठे थे. पीएम ने ब्रिक्स देश के सदस्यों को संबोधित करना शुरू किया. वैश्विक तनाव, सप्लाई चेन जैसे मुद्दों की बात की. इसी दौरान उन्होंने बिना चीन का नाम लिए, उसकी मनमानी और धौंस पर निशाना साध दिया. ओपन सेशन में पीएम मोदी ने क्रिटिकल मिनिरल्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को गलत बताया. पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा- टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनिरल्स का वेपनाइजेशन विकास के लिए खतरा है. उन्होंने ना तो चीन का नाम लिया और ना ही सीधे तौर पर उसकी बात की, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं था कि उनका इशारा किसकी ओर था.
रेयर अर्थ जैसे क्रिटिकल्स मिनिरल्स पर प्रतिबंध लगाकर चीन कई बार धौंस दिखाता रहा है. कभी दुर्लभ खनिज की सप्लाई रोककर तो कभी निर्यात के सख्त नियम बनाकर चीन संकट खड़ा करता रहा है. रेयर अर्थ के सहारे वो ट्रेड और टैरिफ वॉर में अमेरिका को बराबरी का टक्कर देता रहा है. क्रिटिकल्स मिनिरल्स के सबसे बड़े सप्लायर के तौर पर उनकी मनमानी का हर्जाना दुनियाभर के देशों को भुगतना पड़ता है.
रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का ऐसा दबदबा है कि वो जब भी किसी देश से नाराज होता है, तो उसके लिए इस दुर्लभ खनिज की आपूर्ति को रोक देता है. भारत भी रेयर अर्थ के लिए चीन पर ही निर्भर है. अमेरिका की भी चीन पर निर्भरता है, जिसकी वजह से वो चीन से सीधे तौर पर भिड़ने से बचता रहा है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में रेयर अर्थ तेल और सोने जैसी ताकत रखता है.
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक रेयर अर्थ के प्रोडक्शन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 61% की है, जबकि प्रोसेसिंग में चीन की हिस्सेदारी 92% की है.मतलब इस क्रिटिकल मिनिरल्स पर चीन का एकाधिकार है. चीन के पास दुनिया का लगभग 48 % रेयर अर्थ का भंडार है. जिसका फायदा वो वक्त-वक्त पर उठाता रहा है. चीन ने अक्टूबर 2025 में दुर्लभ खनिज के एक्सपोर्ट पर कई पाबंदियां लगा दी, जिसकी वजह से चीन के बाहर करीब 6.5 ट्रिलियन डॉलर का डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन खतरे में पड़ गया.
रेयर अर्थ मिनरल्स 17 मैटेलिक तत्वों का समूह हैं. इसमें से अधिकांश तत्व प्रकृति में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. चूंकि इसकी रिफाइनिंग बहुत जटिल है और इसे शुद्ध रूप से निकालना मुश्किल, खर्चीला और खतरनाक है, इसलिए इसे रेयर अर्थ कहा जाता है. रेयर अर्थ के नाम से ज्यादा उसकी ताकत को समझना जरूरी है.
रेअर अर्थ का इस्तेमाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स , सैन्य उपकरण, पवन टर्बाइन, सौर पैनल , मिसाइलों , लाउडस्पीकर, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, जेट इंजन, टीवी , बैटरी, रडार, मैग्नेटिक, लाइटिंग, कैमरा लेंस जैसी तमाम चीजों में होता है. इसका इस्तेमाल हाईटेक और हाई वैल्यू मशीनरी में होता है, जिसकी वजह से इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है. अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम, ग्रीन एनर्जी , AI सेक्टर इस रेयर अर्थ पर टिकी है.
चीन रेयर अर्थ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है. जिस देश के साथ रिश्ते बिगड़े उसके लिए इसकी सप्लाई रोक देता है. कभी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर तो कभी वैश्विक व्यापार चनाव के बहाने वो इसके निर्यात पर पाबंदी लगाता रहा है.
1. साल 2010 में चीन ने पहली बार रेयर अर्थ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया. जापान के साथ फिशिंग ट्रॉलर विवाद के बाद बीजिंग ने जापान के लिए इसका निर्यात रोक दिया.
2. 21 दिसंबर 2023 को चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इसका निर्यात रोककर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी.
3. अप्रैल 2025 में जब अमेरिका ने चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया, चीन ने बदले में रेयर अर्थ मिनिरल्स के निर्यात को अटकाकर अमेरिका को अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर कर दिया.
4. अक्टूबर 2025 में चीन ने क्रिटिकल्स मिनिरल्स के निर्यात पर सख्ती लागू कर दी.
चीन अमेरिका के खिलाफ रेयर अर्थ को सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है. अमेरिका ने चीन को चिप देने से मना किया, ताकि बीजिंग के चिप मेकिंग इंडस्ट्री को धीमा किया जा सके, तो चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई रोककर अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार इंडस्ट्री को टारगेट किया. अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बंधक बनाने की नीति बताया और चीन पर 130 फीसदी टैरिफ ठोक दिया. चीन ने रेयर अर्थ के सहारे अमेरिका को झुका दिया, जिसके बाद ट्रंप को अपने टैरिफ के फैसले पर यूटर्न लेना पड़ा. अमेरिका के पीछे हटने के बाद चीन ने दुर्लभ खनिज के निर्यात पर 10 नवंबर 2026 तक के लिए आंशिक राहत दी. अगर चीन अमेरिका का ये मिनिरल्स देना बंद कर दें तो पूरी अमेरिकी इकोनॉमी, जो टेक, एआई और डिफेंस पर टिकी है, वो हिल जाएगी. रेयल अर्थ की सप्लाई रोकने का सीधा असर अमेरिका के एयरोस्पेस, एडवांस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग,एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, EV, सेमीकंडक्टर , डिफेंस पूरी तरह से रेयर अर्थ पर टिकी है. चीन के एक फैसले से अमेरिका के ये सेक्टर तबाह हो सकते हैं.
2026 की पहली छमाही में चीन के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट इनकम में 61.1% की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि कड़े प्रतिबंधों की वजह से एक्सपोर्ट वॉल्यूम में गिरावट आई है. ग्लोबल मार्केट में बढ़ती डिमांड की वजह से चीन कम बेचकर भी ज्यादा कमा रहा है. चीन के सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन (GACC) के डेटा के मुताबिक सिर्फ अप्रैल 2026 में चीन का रेयर अर्थ निर्यात 64.2 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया था.
भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% रेयर अर्थ आयात करता है. चीन से सालाना करीब $210 से $221 मिलियन रेयर अर्थ का इम्पोर्ट करता है. साल 2012 में भारत का चीन से रेयर अर्थ इम्पोर्ट 78.3% था, जो 2023 में बढ़कर 96.9% हो गया. भारत के पास दुर्लभ धातुओं का 6.9 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है, लेकिन खनन और प्रोसेसिंग में कमी के कारण भारत फिलहाल आत्मनिर्भर नहीं बन सका है. भारत ने 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' की शुरुआत की है. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देश भी भारत के इस मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके.