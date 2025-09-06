GST में कुछ काम करिए... जब पीएम मोदी का आया सीधा फरमान! निर्मला सीतारमण ने सुनाया किस्सा
जीएसटी 2.0 का खाका तैयार करने और देशभर में करीब 400 वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्स स्लैब बदलने का काम जितना बड़ा था, उतना ही दिलचस्प किस्सा भी इससे जुड़ा है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 04:38 PM IST
जीएसटी 2.0 का खाका तैयार करने और देशभर में करीब 400 वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्स स्लैब बदलने का काम जितना बड़ा था, उतना ही दिलचस्प किस्सा भी इससे जुड़ा है. खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि इस सुधार यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सीधे फोन कॉल से हुई थी.

हाल ही में एक इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने बताया कि लगभग आठ महीने पहले, बजट पेश करने से पहले पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया और कहा कि GST में कुछ काम करिए, इसे लोगों के लिए आसान बनाइए. पीएम की इस सीधी पहल ने पूरे सुधार अभियान को दिशा दी.

वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम के निर्देश के बाद उन्होंने टैक्स ढांचे को केवल राजस्व की नजर से नहीं देखा, बल्कि उपभोक्ता और किसान के नजरिए से भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि मैंने हर चीज को नए सिरे से देखा कि लोग रोजमर्रा में क्या खरीदते हैं, किसान किन वस्तुओं पर निर्भर हैं और मध्यम वर्ग व एमएसएमई को कहां राहत मिल सकती है. सीतारमण ने यह भी कहा कि चैप्टर-वाइज टैक्स क्लासिफिकेशन से हटकर उन्होंने वस्तुओं को यूजर पर्सपेक्टिव से ग्रुप किया. उदाहरण के लिए, आम जरूरत की चीजें, महंगी गाड़ियां या टीवी जैसी एस्पिरेशनल गुड्स और किसानों के लिए जरूरी इनपुट्स सबको अलग नजरिए से समझा गया.

यह भी पढ़ें- GST 2.0 का फाइनल गेम! क्या अब और नहीं बदलेगा टैक्स सिस्टम? निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान

पॉपकॉर्न जैसी चीजें
निर्मला सीतारमण ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि जीएसटी सुधार के दौरान पॉपकॉर्न जैसी चीजें भी चर्चा का विषय बनीं. नौकरशाही ने कई बार अपनी चिंताएं रखीं, लेकिन उन्होंने हमेशा पूछा कि समाधान क्या है? यही वजह रही कि अंततः कई विवादित मामलों पर भी व्यावहारिक हल निकल सका. सबसे बड़ा बदलाव टैक्स स्लैब को लेकर हुआ. 12% और 28% जैसे जटिल स्लैब लगभग खत्म कर दिए गए और अब 99% वस्तुएं 0%, 5% और 18% स्लैब में आ गई हैं. इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और उद्योग जगत को टैक्स व्यवस्था में प्रीडिक्टेबिलिटी मिलेगी.

पीएम मोदी के पास प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने बताया कि मई में जब यह प्रस्ताव पीएम मोदी के पास ले जाया गया, तो इसे कठिन परीक्षा पास करने जैसा अनुभव हुआ. उन्होंने कहा कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की कड़ी पढ़ाई के बाद जैसे परीक्षा पास करने पर संतोष मिलता है, वैसा ही एहसास हुआ.

;