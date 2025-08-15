15 अगस्त को पीएम मोदी का डबल दिवाली तोहफा, TAX में होगी बड़ी कटौती, दाम कम, दम ज्यादा

PM Modi on Tax: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के महापर्व पर देशवासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया. लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती के संकेत दिए हैं.
PM Modi on GST: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के महापर्व पर देशवासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया. लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती के संकेत दिए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली पर वो देश के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. दिवाली पर जीएसटी दरों में भारी कटौती की जाएगी. जीएसटी दरों में कटौती होने से दाम सस्ते होंगे, यानी दिवाली पर आपको महंगाई से राहत मिल सकती है. पीएम ने कहा कि कि समय की मांग है कि जीएसटी दरों की समीक्षा की जाए. उन्होंने लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा कि दिवाली से पहले टैक्स में बड़ी कटौती होगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को रिफॉर्म किया जाएगा.
GST, TAX पर क्या बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार नेक्स्ड जेनरेशन GST सुधार लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा ये बदलाव देशवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, उन्होंने कहा कि ये दीवाली देश के लोगों के लिए डबल दीवाली होगी.सरकार ने पिछले 8 सालों में जीएसटी में कई बदलाव किए हैं , अब अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार की तैयारी है, जिससे लोगों पर TAX का बोझ कम होगा. उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात कही, उन्होंने कहा कि सरकार ने 40,000 से अधिक कंप्लायंस को खत्म किया है. नए आयकर बिल से 280 से अधिक धाराओं को हटाया गया है, टैक्स सिस्टम को आसान बनाया गया है. जीएसटी दरों में सुधार से व्यापार जगतको राहत मिलेगी. डिजिटल पेमेंट का बॉस बना भारत, पूरे अमेरिका से ज्यादा तो एक दिन में कर लेते हैं पेमेंट, PM बोले-हमने UPI पर दुनिया को चौंकाया
PM मोदी का दीवाली गिफ्ट, सस्ती होंगी ये चीजें
पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म होंगे. बता दें कि जीएसटी दरों में बदलाव, कटौती होने से आपको मंहगाई से राहत मिलेगी. सामान्य लोगों के लिए टैक्स में कटौती होगी, आपको मिलने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी. देश के एमएसएमई और लघु उद्यग को बड़ा फायदा मिलेगा. आपकी जरूरत की रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी, जिससे देश की इकोनॉमी को बल मिलेगा.