 15 अगस्त को पीएम मोदी का डबल दिवाली तोहफा, TAX में होगी बड़ी कटौती, दाम कम, दम ज्यादा
Advertisement
trendingNow12881584
Hindi Newsबिजनेस

15 अगस्त को पीएम मोदी का डबल दिवाली तोहफा, TAX में होगी बड़ी कटौती, दाम कम, दम ज्यादा

PM Modi on Tax: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के महापर्व पर देशवासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया. लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने  जीएसटी दरों में बड़ी कटौती के संकेत दिए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 15, 2025, 09:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 अगस्त को पीएम मोदी का डबल दिवाली तोहफा, TAX में होगी बड़ी कटौती, दाम कम, दम ज्यादा

PM Modi on GST: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के महापर्व पर देशवासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया. लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने  जीएसटी दरों में बड़ी कटौती के संकेत दिए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली पर वो देश के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं.  दिवाली पर जीएसटी दरों में भारी कटौती की जाएगी.  जीएसटी दरों में कटौती होने से दाम सस्ते होंगे, यानी दिवाली पर आपको महंगाई से राहत मिल सकती है. पीएम ने कहा कि कि समय की मांग है कि जीएसटी दरों की समीक्षा की जाए. उन्होंने लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा कि दिवाली से पहले टैक्स में बड़ी कटौती होगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को रिफॉर्म किया जाएगा. 

GST, TAX पर क्या बोले पीएम मोदी  

पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार नेक्स्ड जेनरेशन GST सुधार लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा ये बदलाव देशवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, उन्होंने कहा कि ये दीवाली देश के लोगों के लिए डबल दीवाली होगी.सरकार ने पिछले 8 सालों में जीएसटी में कई बदलाव किए हैं , अब अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार की तैयारी है, जिससे लोगों पर TAX का बोझ कम होगा. उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात कही, उन्होंने कहा कि सरकार ने 40,000 से अधिक कंप्लायंस को खत्म किया है. नए आयकर बिल से 280 से अधिक धाराओं को हटाया गया है, टैक्स सिस्टम को आसान बनाया गया है.   जीएसटी दरों में सुधार से व्यापार जगतको राहत मिलेगी.   डिजिटल पेमेंट का बॉस बना भारत, पूरे अमेरिका से ज्यादा तो एक दिन में कर लेते हैं पेमेंट, PM बोले-हमने UPI पर दुनिया को चौंकाया

 

PM मोदी का दीवाली गिफ्ट, सस्ती होंगी ये चीजें 

 पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म होंगे. बता दें कि जीएसटी दरों में बदलाव, कटौती होने से आपको मंहगाई से राहत मिलेगी. सामान्य लोगों के लिए टैक्स में कटौती होगी, आपको मिलने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी. देश के एमएसएमई और लघु उद्यग को बड़ा फायदा मिलेगा. आपकी जरूरत की रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी, जिससे देश की इकोनॉमी को बल मिलेगा.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

GST

Trending news

लाल किले से PM मोदी का रिकॉर्डतोड़ भाषण! इतने मिनट तक देश को किया संबोधित
Independence Day
लाल किले से PM मोदी का रिकॉर्डतोड़ भाषण! इतने मिनट तक देश को किया संबोधित
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
operation sindoor
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
;