हर दुकान पर मिलता है कुरकुरे, लेकिन...किस बात पर खफा हुए पीएम के खास अधिकारी, कहा-बदलाव की जरूरत

Kurkure: कुरकुरे बच्चों को खासकर पसंद आता है. हर दुकान, हाईवे, गली-मोहल्ले में आपको ये दिख जाएगा. अलग-अलग फ्लेवर और पैकिंग के साथ, लेकिन इसपर अब पीएम के खास अधिकारी नाराज दिख. पेप्सिको की सहायक कंपनी फ्रिटो-ले के कुरकरे को लेकर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन एस महेंद्र देव ने कहा कि ये हर दुकान में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन फल और सब्जियां नहीं. उन्होंने कुरकुरे जैसे प्रोसेस्‍ड प्रोडक्‍ट पर सवाल उठाया और कहा कि इन प्रोडक्ट की उपलब्धता फल औपर सब्जी की तुलना में आसान है.

कुरकुरे आसानी से मिल जाते हैं

एस महेंद्र देव ने कहा कि कुरकुरे की पहुंच सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांव-गांव में हो गई है. उन्होंने कहा कि स्वस्थ खाद्य उत्पा के लिए बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए कंपनियों को भी पहल करनी होगी. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों के लिए स्वस्थ उत्पाद आसानी से उपलब्ध हों .

क्या है कुरकुरे से परेशानी

उन्होंने कहा कि पैकेट वाले फूड की खपत ग्रामीण क्षेत्रों में 21% तक मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं. प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड ड्रिंक्स का शहर में 25% हिस्सेदारी है तो गांवों में भी उनकी पकड़ मजबूत हो रही है. ये चीजें लोगों के रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं. लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है.