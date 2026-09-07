एक घंटे में Sold Out हुआ PM मोदी का BookMyShow इवेंट, वेटिंग लिस्ट में 42 हजार लोग

महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पवेलियन में होने वाले इस कार्यक्रम में एंट्री भी डिजिटल तरीके से होगी. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को BookMyShow अकाउंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक M-ticket जारी किया जाएगा. टिकट में मौजूद लाइव QR कोड को स्कैन कर प्रवेश की पुष्टि की जाएगी. ‘NaMo for Viksit Bharat’ कार्यक्रम में समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी होगी. इसमें छात्र, युवा, पेशेवर, शिक्षक, कारोबारी, उद्यमी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग शामिल होंगे. कार्यक्रम का मुख्य फोकस 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य और सरकार के विजन पर रहेगा.