एक घंटे में Sold Out हुआ PM मोदी का BookMyShow इवेंट, वेटिंग लिस्ट में 42 हजार लोग

PM Modi First event on BookMyShow : 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा दौरे पर रहेंगे. उनके दौरे में रेलवे, सड़क, सौर ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़ी हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं. वहीं, प्रधानमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी के लिए अपनाया गया नया डिजिटल तरीका भी खास चर्चा में है.
वडोदरा में आयोजित होने वाले ‘NaMo for Viksit Bharat’ कार्यक्रम के लिए पहली बार लोगों को BookMyShow के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई. वडोदरा नगर निगम ने इस निजी टिकटिंग प्लेटफॉर्म की मदद से कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की. रजिस्ट्रेशन खुलते ही लोगों का उत्साह देखने को मिला. सिर्फ एक घंटे के भीतर कार्यक्रम की सभी उपलब्ध सीटें भर गईं. इसके बाद 42 हजार से ज्यादा लोगों को वेटिंग लिस्ट में जगह मिली. भारी मांग के चलते बाद में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर दी गई.
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पवेलियन में होने वाले इस कार्यक्रम में एंट्री भी डिजिटल तरीके से होगी. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को BookMyShow अकाउंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक M-ticket जारी किया जाएगा. टिकट में मौजूद लाइव QR कोड को स्कैन कर प्रवेश की पुष्टि की जाएगी. ‘NaMo for Viksit Bharat’ कार्यक्रम में समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी होगी. इसमें छात्र, युवा, पेशेवर, शिक्षक, कारोबारी, उद्यमी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग शामिल होंगे. कार्यक्रम का मुख्य फोकस 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य और सरकार के विजन पर रहेगा.
प्रधानमंत्री मोदी का 8 सितंबर का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है. वडोदरा में दोपहर के आस-पास वह 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इनमें रेलवे और हाईवे से लेकर ऊर्जा, आवास, जलापूर्ति और शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं.
दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) के तीन सेक्शन का लोकार्पण होगा. इनकी कुल लंबाई करीब 326 किलोमीटर है और इनके निर्माण पर 20,700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं. इन सेक्शन के शुरू होने के साथ पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क ऑपरेशनल हो जाएगा. इसका सीधा फायदा उत्तर भारत के उद्योगों और कारोबारियों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT) तक सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी.
प्रधानमंत्री मोदी न्यू साणंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से फ्रेट सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके साथ ही वडोदरा से टांडा रोड के बीच नई यात्री ट्रेन सेवा को भी रवाना किया जाएगा. रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से जोबट-टांडा रोड रेल लाइन भी अहम है. प्रधानमंत्री इस रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इससे अलीराजपुर के दूरदराज और आदिवासी इलाकों को देश के बड़े रेल नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी.
कार्यक्रम में करीब 329 किलोमीटर लंबी तीन नई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी. इन परियोजनाओं पर 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है. इसके अलावा लगभग 1,780 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन हाईवे परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा. इन परियोजनाओं से गुजरात में सड़क और रेल संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में काम होगा.