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एक घंटे में Sold Out हुआ PM मोदी का BookMyShow इवेंट, वेटिंग लिस्ट में 42 हजार लोग

PM मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन BookMyShow के जरिए किया जा रहा है. कार्यक्रम की सभी सीटें महज एक घंटे में भर गईं, जबकि 42,000 से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 07, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:13 PM IST
एक घंटे में Sold Out हुआ PM मोदी का BookMyShow इवेंट, वेटिंग लिस्ट में 42 हजार लोग
Image Credit: bookmyshow/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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