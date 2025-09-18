 'भारत की इकोनॉमी के लिए पीएम मोदी हैं जरूरी', क्यों इस दिग्‍गज अमेरिकी निवेशक को है इतना भरोसा ?
'भारत की इकोनॉमी के लिए पीएम मोदी हैं जरूरी', क्यों इस दिग्‍गज अमेरिकी निवेशक को है इतना भरोसा ?

US Investor:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत पर टैरिफ के बम फोड़ रहे हो. रूसी तेल खरीदने पर आरोप लगा रहे हो. अमेरिकी सरकार के मंत्री भारत को जहर उगल रहे हो, लेकिन दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर और अमेरिकी मार्केट एक्सपर्ट मार्क मोबियस एक बार फिर से भारत के मुरीद हुए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 18, 2025, 01:45 PM IST
'भारत की इकोनॉमी के लिए पीएम मोदी हैं जरूरी', क्यों इस दिग्‍गज अमेरिकी निवेशक को है इतना भरोसा ?

Mark Mobius on PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत पर टैरिफ के बम फोड़ रहे हो. रूसी तेल खरीदने पर आरोप लगा रहे हो. अमेरिकी सरकार के मंत्री भारत को जहर उगल रहे हो, लेकिन दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर और अमेरिकी मार्केट एक्सपर्ट मार्क मोबियस एक बार फिर से भारत के मुरीद हुए हैं. जाने-माने इन्‍वेस्‍टर और उभरते बाजारों की नब्‍ज को बहुत अच्‍छे से समझने वाले मार्क मोबियस ने भारत पर पहले भी भरोसा दिखाया है. मोबियस कैपिटल पार्टनर्स एलएलपी के संस्‍थापक ने अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ की है और उन्हें अर्थव्यवस्था के लिए वरदान माना है.  

'भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पीएम मोदी वरदान'

 दुनिया के दिग्गज निवेशकों में से एक मार्क मोबियस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अद्भुत वरदान रहे हैं. मोबियस ने पीएम मोदी को उच्च आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को संभव बनाने का श्रेय दिया. 89 साल के दिग्गज निवेशक ने कहा,पीएम मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अद्भुत वरदान रहे हैं, उन्होंने उच्च आर्थिक विकास, एक जीवंत शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति दी है.  ₹30000 करोड़ का खर्च, इतना बड़ा कि एक साथ खड़े हो जाएं 178 विमान, बनाने में लेटलतीफी ऐसी कि 2 PM और 5 CM बदल गए...अब उड़ान को तैयार देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट

उन्होंने पीएम मोदी को भारत के लिए किए कार्यों के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया. इससे पहले, उभरते बाजारों (ईएम) के लिए मोबियस ईएम ऑपर्च्युनिटीज फंड चलाने वाले मोबियस ने भारत के शीर्ष चार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का श्रेय पीएम मोदी की मजबूत नीतियों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दिया था. मोबियस ने कहा, मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में ऊपर उठ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी अब ग्लोबल मैप पर अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक है.  मोबियस ने कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी क्षमता है.  आईएएनएस

 

PM Modi

