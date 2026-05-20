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Hindi Newsबिजनेसट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी...इटली में PM का मेगा मिशन, मोदी-मेलोनी की बैठक में क्या हुए फैसले?

ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी...इटली में PM का मेगा मिशन, मोदी-मेलोनी की बैठक में क्या हुए फैसले?

इस दौरान दोनों लीडर ने व्यापार, रक्षा, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस किया है. द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और अन्य वरिष्ठ राजनयिक अधिकारी मौजूद रहे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 20, 2026, 06:01 PM IST
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Source : X/@MEAIndia
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी 20 मई 2026 को जॉर्जिया मेलोनी के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की. इस दौरान दोनों लीडर ने व्यापार, रक्षा, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस किया है. द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और अन्य वरिष्ठ राजनयिक अधिकारी मौजूद रहे.

विशेष रणनीतिक साझेदारी 

प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, 'हम अपने संबंधों को एक विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा रहे हैं. भारत-इटली संबंध अब अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम हैं.' उन्होंने कहा, 'भारत और इटली ने सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित दोस्ती बनाई है.'

ब्लू इकोनॉमी पर जोर

इस दौरान PM मोदी ने कहा कि हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप से को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है. समुद्री शक्तियां के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में करीबी सहयोग स्वाभाविक है. हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉर्डनाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे.

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भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 

प्रधानमंत्री ने भारत और इटली के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात करते हुए कहा कि दोनों देश अब अपने रिश्तों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के सहयोग को व्यावहारिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत आधार देती है तथा इस दिशा में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है. PM मोदी ने कहा कि भारत और इटली के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और यह जल्द ही 20 अरब यूरो के लक्ष्य तक पहुंचने की ओर अग्रसर है. साथ ही, 400 से अधिक इटैलियन कंपनियां भारत में निवेश और विकास कार्यों में अहम भूमिका निभा रही हैं.

उन्होंने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को दोनों देशों के मजबूत विश्वास का प्रतीक बताते हुए कहा कि सिर्फ सेनाओं के बीच ही नहीं, बल्कि रक्षा उद्योगों के स्तर पर भी साझेदारी तेजी से बढ़ रही है. डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप के जरिए को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन के नए अवसर तैयार हुए हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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