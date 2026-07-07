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भारत के हाथ में चीन का 'टेंटुआ'! इंडोनेशिया के साथ PM मोदी की ऐसी डील कि चित होगा ड्रैगन, सबांग पोर्ट की ताकत समझिए

SABANG PORT: भारत ने इंडोनेशिया के साथ मेगी डील की है. सबांग पोर्ट पर भारत-इंडोनेशिया की डील से चीन के पसीने छूट रहे हैं. मलक्का स्ट्रेट से इसका कनेक्शन इसे बेहद ताकतवर पोर्ट बना देता है. चीन की पूरी लाइफलाइन मलक्का स्ट्रेट के ही संकरे समुद्री रास्ते के भरोसे टिकी है. इसलिए इसे ‘मलक्का डिलेमा’ कहते हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 07, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:02 PM IST
भारत के हाथ में चीन का 'टेंटुआ'! इंडोनेशिया के साथ PM मोदी की ऐसी डील कि चित होगा ड्रैगन, सबांग पोर्ट की ताकत समझिए
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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