IEW 2026: 'ग्लोबल एनर्जी डिमांड में बड़ा किरदार निभाएगा भारत...', PM मोदी से चर्चा के बाद ग्लोबल कंपनियों ने जताया भरोसा

PM Modi interacts with Energy Sector CEOs: 27 जनवरी से गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 (India Energy Week 2026) का आयोजन किया गया है. 30 जनवरी तक चलने वाले इस प्रोग्राम के दूसरे दिन यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. इस दौरान उन्होंने एनर्जी सेक्टर के CEOs के साथ चर्चा की. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए कहा, "आज शाम ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष सीईओ के साथ बातचीत हुई. ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां भारत निवेश, विकास और इनोवेशन के अपार अवसर प्रदान करता है. ऊर्जा क्षेत्र के सीईओ ने इस क्षेत्र पर बहुमूल्य जानकारी साझा की और भारत की विकास गति पर विश्वास व्यक्त किया." वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने पीएम मोदी के इस कार्यक्रम और बातचीत पर खास जानकारी दी है.

Interacted with top CEOs of the energy sector earlier this evening. India will play a key role in the global energy sector. This is also a sector where India offers immense investment opportunities, growth and innovation. Add Zee News as a Preferred Source The energy sector CEOs shared valuable inputs on the… — Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026

CEOs ने भारत की विकास गति पर विश्वास व्यक्त किया

पीएमओ के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास से इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) 2026 (गोवा में) के अंतर्गत वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के CEOs के साथ बातचीत की. इस दौरान, सीईओ ने भारत की विकास गति पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया. उन्होंने नीतिगत स्थिरता, सुधारों की गति और दीर्घकालिक मांग की स्पष्टता का हवाला देते हुए भारत में अपने व्यापारिक उपस्थिति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने में गहरी रुचि दिखाई.

वहीं, CEOs का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गोलमेज सम्मेलन उद्योग और सरकार के बीच समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरे हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं से मिलने वाली प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नीतिगत ढांचों को परिष्कृत करने, क्षेत्रीय चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने और भारत को एक आकर्षक निवेश वाली जगह के रूप में मजबूत बनाने में सहायक होती है.

ग्लोबल एनर्जी डिमांड में निर्णायक भूमिका निभाएगा भारत- पीएम मोदी

भारत की मजबूत आर्थिक गति को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल एनर्जी डिमांड- सप्लाई बैलेंस (global energy demand-supply balance) में निर्णायक भूमिका निभाएगा. पीएम ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के महत्वपूर्ण अवसरों की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने सरकार द्वारा शुरू किए गए निवेशक-अनुकूल नीतिगत सुधारों का हवाला देते हुए अन्वेषण और उत्पादन (exploration and production) में लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की संभावना पर प्रकाश डाला. उन्होंने Compressed Bio-Gas (CBG) में 30 अरब अमेरिकी डॉलर के अवसर को भी रेखांकित किया. इसके अतिरिक्त, उन्होंने गैस-आधारित अर्थव्यवस्था, रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल एकीकरण और समुद्री एवं जहाज निर्माण सहित व्यापक ऊर्जा मूल्य श्रृंखला (broader energy value chain) में बड़े पैमाने पर अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की.

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य अनिश्चितताओं से भरा होने के साथ-साथ अपार अवसर भी प्रस्तुत करता है. उन्होंने इनोवेशन, सहयोग और गहन साझेदारी का आह्वान करते हुए दोहराया कि भारत संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एक विश्वसनीय और भरोसेमंद भागीदार के रूप में तत्पर है.

प्रोग्राम में 27 कंपनियों के सीईओ

मिली जानकारी के अनुसार, इस हाई-लेवल गोलमेज सम्मेलन में देश-विदेश के 27 कंपनियों के सीईओ शामिल हुए. इनमें टोटल एनर्जीज, बीपी, Vitol, एचडी हुंडई, एचडी केएसओई, Aker, LanzaTech, वेदांता, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम (IEF), एक्सेलरेट, वुड मैकेंजी, Trafigura, Staatsolie, प्राज, रिन्यू और एमओएल सहित प्रमुख वैश्विक और भारतीय ऊर्जा कंपनियों और संस्थानों के 27 सीईओ और वरिष्ठ कॉर्पोरेट व्यक्तियों ने भाग लिया. वहीं, इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.

क्या है India Energy Week?

India Energy Week की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अपने चौथे एडिशन में, इंडिया एनर्जी वीक 2026-27 से 30 जनवरी 2026 तक गोवा में चल रहा है. इसका आयोजन भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की देखरेख में और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री (एफआईपीआई) और डीएमजी इवेंट्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. जैसे-जैसे भारत ग्लोबल एनर्जी परिवर्तन के केंद्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 नीति निर्माताओं, बिजनेस लीडर, नवोन्मेषकों और निवेशकों (innovators and investors) को एक साथ ला रहा है ताकि एक सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती ऊर्जा इकोसिस्टम के लिए व्यावहारिक समाधानों को आगे बढ़ाया जा सके. यह आयोजन एनर्जी तक पहुंच और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने में भारत के बढ़ते नेतृत्व को उजागर कर रहा है, साथ ही रणनीतिक निवेश के अवसरों, अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियों (breakthrough technologies) और वैश्विक साझेदारियों (global partnerships) को प्रदर्शित कर रहा है जो ऊर्जा प्रगति के अगले अध्याय को आकार दे रहे हैं.