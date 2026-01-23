Svanidhi Credit Card: पीएम मोदी की तरफ से लॉन्च किये गए 'पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड' से स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन मिल सकेगा और वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे.
PM Modi Svanidhi Credit Card: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में डेवलपमेंट से जुड़ी कई बड़ी सौगात दीं. उन्होंने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च (PM SVANidhi Credit Card) किया. इस मौके पर उन्होंने तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन समेत नई ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. सरकार की तरफ उठाए गए इन कदम से केरल और पड़ोसी राज्यों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी. पीएम मोदी ने तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और त्रिशूर-गुरुवायूर पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.
इन राज्यों को जोड़ेंगी नई ट्रेनें
नई ट्रेनें केरल को तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बेहतर जोड़ेंगी. इससे सफर आसान होगा और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री ने यहां सीएसआईआर-एनआईआईएसटी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप हब की फाउंडेशन रखी. यह हब नई तकनीक, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
क्या है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड
पीएम मोदी ने शुक्रवार को पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया. यह यूपीआई से जुड़ा इंटरेस्ट-फ्री रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड है. इससे स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारी आसानी से लोन ले सकेंगे और अपना कारोबार को बढ़ा सकेंगे. (खबर अपडेट हो रही है)