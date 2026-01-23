Advertisement
trendingNow13083610
Hindi Newsबिजनेसप्रधानमंत्री ने लॉन्‍च कि‍या पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, तीन ट्रेनों को द‍िखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री ने लॉन्‍च कि‍या पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, तीन ट्रेनों को द‍िखाई हरी झंडी

Svanidhi Credit Card: पीएम मोदी की तरफ से लॉन्‍च क‍िये गए 'पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड' से स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापार‍ियों को आसानी से लोन म‍िल सकेगा और वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रधानमंत्री ने लॉन्‍च कि‍या पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, तीन ट्रेनों को द‍िखाई हरी झंडी

PM Modi Svanidhi Credit Card: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में डेवलपमेंट से जुड़ी कई बड़ी सौगात दीं. उन्होंने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च (PM SVANidhi Credit Card) किया. इस मौके पर उन्‍होंने तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन समेत नई ट्रेन सर्व‍िस को हरी झंडी द‍िखाकर रवाना क‍िया. सरकार की तरफ उठाए गए इन कदम से केरल और पड़ोसी राज्यों में कनेक्‍ट‍िव‍िटी में सुधार होगा और छोटे व्यापारियों को मदद म‍िलेगी. पीएम मोदी ने तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और त्रिशूर-गुरुवायूर पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

इन राज्‍यों को जोड़ेंगी नई ट्रेनें

नई ट्रेनें केरल को तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बेहतर जोड़ेंगी. इससे सफर आसान होगा और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री ने यहां सीएसआईआर-एनआईआईएसटी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप हब की फाउंडेशन रखी. यह हब नई तकनीक, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर म‍िलेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्‍या है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड
पीएम मोदी ने शुक्रवार को पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया. यह यूपीआई से जुड़ा इंटरेस्ट-फ्री रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड है. इससे स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारी आसानी से लोन ले सकेंगे और अपना कारोबार को बढ़ा सकेंगे. (खबर अपडेट हो रही है) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
Remo Dsouza
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
Andhra pradesh news
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
Bal Thackeray birthday
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
india us tariff war
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद