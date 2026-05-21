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Hindi Newsबिजनेस140 घंटे में ₹38,50,57,00,00,000 की सुपर डील, तेल, LPG से लेकर चिप्स तक....5 देशों से क्या-क्या तोहफे लेकर लौटे PM मोदी

140 घंटे में ₹38,50,57,00,00,000 की सुपर डील, तेल, LPG से लेकर चिप्स तक....5 देशों से क्या-क्या तोहफे लेकर लौटे PM मोदी

PM Modi 5 Nation Visit Achivement: पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा करके नई दिल्ली लौट चुके हैं. यूएई, स्वीडन, नार्वे, नीदरलैंड और इटली के दौरे से भारत को क्या-क्या मिला, कहां कौन सी डील हुई, भारत को कितना निवेश मिला, समझते हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 21, 2026, 02:30 PM IST
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140 घंटे में ₹38,50,57,00,00,000 की सुपर डील, तेल, LPG से लेकर चिप्स तक....5 देशों से क्या-क्या तोहफे लेकर लौटे PM मोदी

PM Modi 5 Nation Tour Achievement: ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 देशों के अपने अहम दौरे से देश लौट आए हैं. 15 मई को यूएई के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 6 दिनों में 5 देश यूएई, स्वीडन, नार्वे, नीदरलैंड और इटली का दौरा किया. 21 मई को पीएम नई दिल्ली लौट आए हैं. 140 मिनटों के अपने मैराथन दौरे के साथ पीएम मोदी तेल, एलपीजी डील से लेकर दुर्लभ खनिज, सेमीकंडक्टपर, एआई समेत 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश लेकर लौटे हैं. आइए देखते हैं कि पांच देशों के साथ भारत ने कौन-कौन सी डील की है. 

UAE के साथ कच्चे तेल को लेकर मेगा डील 

पीएम मोदी सिर्फ 3 घंटे के लिए यूएई में रुके, लेकिन तीन घंटों के भीतर ही उन्होंने ऑयल रिजर्व समेत 7 MoU साइन किया.  इस दौरे पर पीएम मोदी ने स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिजर्व एग्रीमेंट की डील की, जिसके तहत यूएई भारत में 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का रिजर्व तैयार करेगा. रिजर्व तैयार करने से लेकर उसके किराए का खर्च भी यूएई ही उठाएगा. इस डील से भारत का स्ट्रैटजिक ऑइल रिजर्व बढ़तक 14 से 15 दिन का हो जाएगा . यूएई के साथ तेल डील के साथ ही भारत की होर्मुज पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि ये तेल होर्मुज के बजाए पाइपलाइन के जरिए फुजैराह पोर्ट पहुंचता है और फिर जहाजों में भरकर भारत पहुंचेगा.  इसके अलावा यूएई भारत में 3 अरब डॉलर का निवेश करेगा.  कच्चे तेल के अलावा दोनों देशों के बीच LPG को लेकर भी अहम साझेदारी हुई. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और यूएई की कंपनी ADNOC के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अहम साझेदारी हुई. बता दें कि यूएई भारत के घरेलू एलपीजी की जरूरत का 40 फीसदी सप्लाई करता है.  

पढ़ें-भारत ने खोज लिया तेल-LPG संकट का इलाज, होर्मुज में उठाने जा रहा है सबसे बड़ा कदम, जो ट्रंप न कर पाएं वो भारत कर दिखाएगा

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नीदरलैंड से भारत को क्या-क्या मिला ?  

नीदरलैंड में पीएम मोदी सिर्फ डेढ़ घंटे रुके, लेकिन उतने ही वक्त में उन्होंने 17 MoU पर साइन कर लिया. जिसमें सबसे अहम समझौता चिप मेकिंग को लेकर हैं.  नीदरलैंड की कंपनी ASML और भारत की TATA के बीच अहम समझौता हुआ, जिसके तहत गुजरात के धोलेरा में चिप मेकिंग फैक्ट्री लगाई जाएगी.  भारत अभी 90 फीसदी चिप का आयात करता है. इस डील से उसकी चिप के लिए चीन, ताइवान पर निर्भरता कम हो जाएगी .  चिप के अलावा रेअर अर्थ को लेकर दोनों देशों के बीच अहम समझौता हुआ है.  

स्वीडन से भारत के लिए क्या लेकर आए पीएम मोदी  

अपने दौरे के तीसरे पड़ाव में पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने 6 MoU साइन किया.  दोनों देशों के बीच अगले 5 सालों में व्यापार को दोगुना करने पर सहमति बनी है. वहीं इस दौरे पर भारत-EU FTA को लेकर भी अहम चर्चा हुई.  भारत-ईयू फ्री डील से यूरोप से भारत आने वाली 96.6 फीसदी चीजें टैरिफ फ्री हो जाएंगी.  

नार्वे से क्या-क्या लेकर आए पीएम मोदी ? 

भारतीय प्रधानमंत्री 43 साल बाद नार्वे के दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान दोनों देशों के बीच 12 MoU साइन हुए. दोनों देशों के बीच ग्रीन स्ट्रैटजिक पार्टनशिप पर समझौता हुआ.  क्लीन एनर्जी पर निवेश से लेकर चर्चा हुआ. यूरोप का सूसे बड़ा तेल उत्पादक देश नार्वे , जिससे भारत ने ईरान युद्ध शुरू होने के बाद भारी मात्रा में LPG का आयात करता है उसके साथ भारत ने अहम डील की. भारत और नार्वे के बीच ऊर्जा आयात बढ़ाने पर बातचीत हुई, हालांकि पीएम मोदी का ये दौरा नार्वे की पत्रकार हेली लिंग के सवालों को लेकर ज्यादा चर्चा में रहा.

आखिरी पड़ाव इटली में छाया रहा मेलोडी चॉकलेट  

पांच देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी इटली पहुंचे,जहां उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच IMEC ट्रेड कनेक्टिविटी और AI टेक्नोलॉजी को लेकर समझौता हुआ. IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के जरिए भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप को रेल, पोर्ट और शिपिंग नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है.  वहीं साल 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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