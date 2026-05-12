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Hindi Newsबिजनेस1 साल सोना ना खरीदें आप तो भारत बचा लेगा ₹68,89,13,28,00,000, पर 3 करोड़ लोगों का क्या ? 90 अरब डॉलर के कारोबार पर संकट

1 साल सोना ना खरीदें आप तो भारत बचा लेगा ₹68,89,13,28,00,000, पर 3 करोड़ लोगों का क्या ? 90 अरब डॉलर के कारोबार पर संकट

India Gold Demad: पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि लोग 1 साल तक सोना ना खरीदे. पीएम मोदी की अपील विदेशी  मुद्रा भंडार को बचाने से जुड़ी है, लेकिन उन 3 करोड़ लोगों का क्या, जो इस सेक्टर से जुड़े हैं. अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो 90 अरब डॉलर के इस ज्वैलरी मार्केट का क्या?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 12, 2026, 01:44 PM IST
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1 साल सोना ना खरीदें आप तो भारत बचा लेगा ₹68,89,13,28,00,000, पर 3 करोड़ लोगों का क्या ? 90 अरब डॉलर के कारोबार पर संकट

Gold Buying In India: ईरान युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट दिखने लगा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ताजा अपील इस ओर इशारा करती हैं, जहां वो लोगों ने सालभर तक सोना नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं. जो सोना संकट का साथी कहलाता है, उसे फिलहाल सालभर तक नहीं खरीदने की सलाह दी जा रही है. ऐसा करने के पीछे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ को कम करना है. पीएम मोदी की यह सलाह देश के खजाने पर बढ़ रहे बोझ को जरूर कम कर देगी, लेकिन उस सेक्टर का क्या, जिसने 3.3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है. उन कंपनियों का क्या, जो सोने के बाजार में कारोबार करती हैं? अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो ज्वैलर्स का क्या होगा? उन करोड़ों सुनारों का क्या होग ?  यानी सोना ना खरीदने के साइड इफेक्ट को भी समझना जरूरी है.  

भारत कितना सोना आयात करता है? 

भारत के पास मौजूदा वक्त में 880 टन सोने का भंडार है. भारत मात्र 1 से 2 टन सोने का उत्पादन करता है, जबकि सालभर में 700 से 800 टन सोना कंज्यूम करता है.  भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड आयातक देश है. देश की जरूरत का 90 फीसदी सोना आयात किया जाता है.  जनवरी में करीब 100 टन सोना आयात किया गया था, जो फरवरी में 65-66 टन पर पहुंच गया था. मार्च 2026 में ये आंकड़ा खिसककर 20-22 टन पर पहुंच गया, जबकि अप्रैल में सिर्फ 15 टन सोने का इंपोर्ट किया गया.  

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सोने के आयात पर कितना खर्च करती है सरकार ?  

भारत सोने के आयात पर भारी भरकम रकम खर्च करता है. अगर आयात बिल के लिहाज से देखें तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने सोने के आयात पर 72.4 अरब डॉलर का खर्च किया था. FY25 में सोने के आयात पर 58 अरब डॉलर का खर्च किया गया. FY24 में खर्च 45.6 अरब डॉलर था, जबकि FY23 में भारत ने सोने के इंपोर्ट पर 35 अरब डॉलर का खर्च किया.  सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में सोने का इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है.  साल 2025-26 में सोने के आयात में 24 फीसदी का उछाल और ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया.  

सोना खरीदना रोक दें आप तो सरकार कितना बचा लेगी ? 

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 72.4 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जबकि कच्चे तेल का आयात 173.6 अरब डॉलर रहा. तेल और सोने के आयात पर भारत ने करीब 246 अरब डॉलर का भारी भरकम खर्च किया गया. तेल का आयात पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है.  अगर सोने का आयात रोक दिया जाए तो हर साल भारत 72 अरब डॉलर की सेविंग कर लेगा. 

पढ़ें-  गाड़ी का तेल तो ठीक, युद्ध से कड़ाही के तेल का क्या कनेक्शन? समोसा-जलेबी वाले तेल पर मान लें PM की बात तो बचा लेंगे ₹1.61 लाख करोड़

 

कितना बड़ा है भारत का गोल्ड मार्केट  

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चीफ राजेश रोकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में वेडिंग ज्वेलरी सेगमेंट में कुल 2 से 3 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है. पीएम मोदी की अपील से इस कारोबार पर असर पड़ने की संभावना है.  भारत का घरेलू आभूषण मार्केट मौजूदा वक्त में 85 से 90 अरब डॉलर का मार्केट है. साल 2033 तक इस मार्केट का साइज 130 से 150 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.  इंडिया जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर का भारत के कुल GDP में 12 से 14 फीसदी का योगदान है. 3 करोड़ से अधिक लोग इस सेक्टर के जुड़े हुए हैं. 

पीएम की अपील से इन लोगों की बढ़ेगी मुश्किल 

सोना न खरीदने की पीएम मोदी की अपील से ज्वेलरी मार्केट में हड़कंप मच गया है. ALL India Jewellers And Goldsmith Federation ने इसे लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि सोना न खरीदने की अपील से 3.5 करोड़ भारतीयों की आजीविका पर गंभीर संकट मंडराने लगा है. ज्वैलर्स एसोसिएश की मांग है कि मजबूत बुलियन बैंक फ्रेमवर्क बनाया जाए, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के साथ-साथ छोटे ज्वेलर्स, सुनारों, कारीगरों की नौकरी, उनकी आजीविका को भी बचाया जा सके.  इस सेक्टर से सिर्फ ज्वैलर्स ही नहीं बल्कि लाखों छोटे खुदरा विक्रेताओं, छोटे-छोटे कारीगर, दूरदराज के सुनार, ज्वेलरी पॉलिश करने वाले, ट्रांसपोर्टरों, हॉलमार्किंग केंद्रों, दिहाड़ी पर काम करने वाले लाख लोग शामिल है. वो चाहते हैं कि सरकार ऐसा रास्ते निकाल, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार भी बचाया जा सके और आभूषण उद्योग को भी नुकसान न पहुंचे.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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