डिजिटल पेमेंट का बॉस बना भारत, पूरे अमेरिका से ज्यादा तो एक दिन में कर लेते हैं पेमेंट, PM बोले-हमने UPI पर दुनिया को चौंकाया
Advertisement
trendingNow12881631
Hindi Newsबिजनेस

डिजिटल पेमेंट का बॉस बना भारत, पूरे अमेरिका से ज्यादा तो एक दिन में कर लेते हैं पेमेंट, PM बोले-हमने UPI पर दुनिया को चौंकाया

PM Modi on UPI:  देश की आजादी के 79वें वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्रन मोदी ने लाल किले से देश की विजय गाथा की झलक दिखाई. पीएम ने तरक्की की तस्वीर को देश के सामने रखा, उन्होंने देश के डिजिटल पेमेंट UPI को जिक्र किया कि किस तरह भारत डिजिटल पेमेंट के सामने में दुनिया का अग्रणी बना हुआ है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 15, 2025, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिजिटल पेमेंट का बॉस बना भारत, पूरे अमेरिका से ज्यादा तो एक दिन में कर लेते हैं पेमेंट, PM बोले-हमने UPI पर दुनिया को चौंकाया

PM Modi On UPI: देश की आजादी के 79वें वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्रन मोदी ने लाल किले से देश की विजय गाथा की झलक दिखाई. पीएम ने तरक्की की तस्वीर को देश के सामने रखा, उन्होंने देश के डिजिटल पेमेंट UPI को जिक्र किया कि किस तरह भारत डिजिटल पेमेंट के सामने में दुनिया का अग्रणी बना हुआ है. पीएम मोदी  ने कहा कि भारत के UPI प्लेटफॉर्म ने दुनिया को चौंका दिया है.  भारत की यूपीआई ताकत के सामने अमेरिका भी झुक गया. अगर पीएम के संबोधन को आंकड़ों में देखें तो आप गर्व से भर उठेंगे. भारत का यूपीआई पेमेंट डिजिटल पेमेंट के मामले में पहले नंबर पर है. दुनिया का 50 फीसदी रियल टाइम ट्रांजैक्शन इसी यूपीआई के जरिए होता है. भारत को टैरिफ का खौफ दिखाने वाले अमेरिका की जितना जनसंख्या है, उससे अधिक भारत एक दिन में UPI ट्रांजैक्शन कर लेता है.  

यह खबर अभी अपडेट हो रही है.....

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

UPI

Trending news

लाल किले से PM मोदी का रिकॉर्डतोड़ भाषण! इतने मिनट तक देश को किया संबोधित
Independence Day
लाल किले से PM मोदी का रिकॉर्डतोड़ भाषण! इतने मिनट तक देश को किया संबोधित
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
operation sindoor
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
;