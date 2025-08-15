डिजिटल पेमेंट का बॉस बना भारत, पूरे अमेरिका से ज्यादा तो एक दिन में कर लेते हैं पेमेंट, PM बोले-हमने UPI पर दुनिया को चौंकाया

PM Modi On UPI: देश की आजादी के 79वें वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्रन मोदी ने लाल किले से देश की विजय गाथा की झलक दिखाई. पीएम ने तरक्की की तस्वीर को देश के सामने रखा, उन्होंने देश के डिजिटल पेमेंट UPI को जिक्र किया कि किस तरह भारत डिजिटल पेमेंट के सामने में दुनिया का अग्रणी बना हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत के UPI प्लेटफॉर्म ने दुनिया को चौंका दिया है. भारत की यूपीआई ताकत के सामने अमेरिका भी झुक गया. अगर पीएम के संबोधन को आंकड़ों में देखें तो आप गर्व से भर उठेंगे. भारत का यूपीआई पेमेंट डिजिटल पेमेंट के मामले में पहले नंबर पर है. दुनिया का 50 फीसदी रियल टाइम ट्रांजैक्शन इसी यूपीआई के जरिए होता है. भारत को टैरिफ का खौफ दिखाने वाले अमेरिका की जितना जनसंख्या है, उससे अधिक भारत एक दिन में UPI ट्रांजैक्शन कर लेता है.

यह खबर अभी अपडेट हो रही है.....