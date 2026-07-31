/लंदन से आया पीएम मोदी के पास फोन कॉल, होर्मुज खुलवाने के लिए भारत का मांगा साथ, ट्रेड डील पर भी हुई ब्रिटिश पीएम से बात

PM Modi-UK PM Burnham Talk: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम से फोन पर बात की है. मोदी ने बर्नहैम को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच होर्मुज तनाव पर भी चर्चा हुए. भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध से लेकर निवेश, सुरक्षा आदि पर चर्चा हुई.
15 जुलाई से भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA) लागू हो चुका है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत का अधिकांश निर्यात टैरिफ के दायरे से बाहर हो गया है. अब दोनों देश इस व्यापारिक संबंध को और मजबूत करना चाहते हैं.दोनों ही नेताओं ने भारत-यूके व्यापार समझौते से मिलने वाले व्यापार और निवेश के अवसरों का पूरा लाभ उठाने पर सहमति जताई है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह ट्रेड भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों के आर्थिक साझेदारी को नई गति देगा और निवेश के नए अवसरों को खोलेगा.
दोनों ही नेताओं ने इस दौरान ईरान युद्ध के चलते बिगड़े हालातों पर चिंता जाहिर की.मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से होर्मुज के गलियारे पर अमेरिका और ईरान की पाबंदियों को खत्म करने और इसे सभी देशों के लिए पूरी तरह से खोलने के लिए मिलकर काम करने की सहमति जताई है. भारत और ब्रिटेन दोनों ही अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, ऐसे में होर्मुज का रास्ता बंद होने से उन्हें एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा है. वैश्विक ऊर्जा संकट से तेल और गैस की कीमतों को बढ़ाकर इकोनॉमी पर असर डाला है. ऐसे में भारत और ब्रिटेन दोनों चाहते हैं कि इस रास्ते को पूरी तरह से खोला जाए. इसके अलावा दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, क्लीन एनर्जी, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई .
Delighted to speak with Prime Minister of the United Kingdom Andy Burnham. Congratulated him on assuming office and conveyed my best wishes for a successful tenure.
We agreed to work together across sectors such as technology, innovation, defence, security, clean energy,…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026