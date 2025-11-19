Advertisement
पीएम किसान सम्मान निधि की रकम जारी, पीएम मोदी ने बटन दबाकर खाते में भेजे ₹2000, क्या है ये स्कीम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त भेज दी गई. पीएम मोदी ने कोयंबटूर दौरे पर बट दबाकर किसानों के खाते में 2000 रुपये की रकम भेजी. पीएम किसान सम्‍मान निधि की राशि मिलते ही अन्‍नदाताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 19, 2025, 09:41 PM IST
पीएम किसान सम्मान निधि की रकम जारी, पीएम मोदी ने बटन दबाकर खाते में भेजे ₹2000, क्या है ये स्कीम

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त भेज दी गई. पीएम मोदी ने कोयंबटूर दौरे पर बट दबाकर किसानों के खाते में 2000 रुपये की रकम भेजी. पीएम किसान सम्‍मान निधि की राशि मिलते ही अन्‍नदाताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर में 'दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन' को संबोधित किया और पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की.

गदगद हुए किसान

राजस्‍थान में सम्‍मान निधि मिलने के बाद अन्‍नदाता के चेहरे खिल उठे. उन्‍होंने इस योजना के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना एक ऐसी पहल बन चुकी है, जिसने खेती-किसानी में नई ऊर्जा भर दी है. सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलने से किसानों को आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है. हर किस्त के साथ किसान परिवारों के रोजमर्रा के बोझ हल्के होते जा रहे हैं और उनकी आजीविका में सकारात्मक सुधार दिख रहा है.

किसानों के लिए तोहफा

इस तोहफे से किसान ने खुशी जताई. प्रधानमंत्री किसान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है.अन्‍नदाता को इससे आर्थिक सहायता मिलती है. वे इन पैसों से खाद, बीज और कीटनाशकों की खरीदारी करते हैं. इस योजना से किसान आत्‍मनिर्भर बन रहे हैं. सालभर में किसानों के बैंक खातों में 6 हजार रुपए देते हैं. इससे किसानों को बहुत फायदा होता है. वे इन पैसों से खाद और बीज जैसी खेती के लिए जरूरी सामान खरीदते हैं. बता दें कि पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत सालभर में किसानों के बैंक खाते में 6 हजार रुपए डाले जाते हैं. आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा
Bavita Jha
बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

PM Kisan

