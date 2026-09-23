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आयुष्मान भारत योजना के 8 साल पूरे, 13 करोड़ का इलाज; 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को हुआ फायदा

Ayushman Bharat Expansion: आयुष्मान भारत योजना के 8 साल पूरे होने पर केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल पहले 'सेवा का संकल्प' लिया था. इसने लाखों लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी पहुंच को बदल दिया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 23, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:41 AM IST
आयुष्मान भारत योजना के 8 साल पूरे, 13 करोड़ का इलाज; 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को हुआ फायदा
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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