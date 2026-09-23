/आयुष्मान भारत योजना के 8 साल पूरे, 13 करोड़ का इलाज; 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को हुआ फायदा

Ayushman Bharat Card: आयुष्मान भारत योजना के आठ साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज मिली है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर स्कीम बनाती है. आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में लिखा, 'आठ साल पहले, आयुष्मान भारत की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि हर भारतीय को बेहतरीन और किफायती हेल्थकेयर मिल सके.' आज, 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर मिल रहा है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर स्कीम बन गई है.
आयुष्मान भारत के दम पर इलाज में होने वाले खर्च में रिकॉर्ड बचत मुमकिन हुई है, जिससे गरीबों और मीडियम क्लास को जबरदस्त फायदा हुआ है. हेल्थकेयर स्कीम हर घर के करीब पहुंच रही है. आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अब तक 500 करोड़ से ज्यादा विजिट दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे जमीनी स्तर पर प्राइमरी हेल्थकेयर मजबूत हुई है.' केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल पहले 'सेवा का संकल्प' लिया था, जिसने लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बदल दिया है. आज 'आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई' (PM-JAY) दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है और देश में आधार अरब से ज्यादा लोगों को कवर करती है.
60 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर करने, 48.54 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने और 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के इलाज का फायदा उठाने से योजना देशभर में परिवारों के लिए अच्छी क्वालिटी हेल्थकेयर और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के वादे को हकीकत में बदल रही है. देशभर में 39,000 से ज्यादा लिस्टेड सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के जरिये 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन और इलाज का फायदा उठाया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों परिवारों के लिए बेहतर इलाज और हेल्थ सर्विस तक पहुंच को आसान बनाया है.
आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की नेशनल हेल्थ स्कीम है. इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुहैया कराना है. योजना से जुड़ी विशेषताएं और फायदे निम्नलिखित हैं-
5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस: पात्र परिवारों को हर साल सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में द्वितीयक (Secondary) और तृतीयक (Tertiary) इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है.
कैशलेस और पेपरलेस सर्विस: मरीज को अस्पताल में किसी तरह का नकद भुगतान नहीं करना पड़ता. पूरा खर्च आयुष्मान कार्ड के जरिये सीधे अस्पताल को सरकार की तरफ से दिया जाता है.
पुरानी बीमारियों का कवर: इस योजना के तहत पुरानी बीमारियों (Pre-existing diseases) को पहले दिन से कवर किया जाता है.
भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च: भर्ती होने से 3 दिन पहले तक की जांच / दवाइयां और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्च योजना के तहत शामिल होता है.
सदस्यों की संख्या पर लिमिट नहीं: परिवार के सदस्यों की संख्या या उम्र पर किसी तरह की रोक नहीं है.
यह योजना खासतौर पर सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) के आंकड़ों पर बेस्ड है. ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान वाले परिवार, भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST) वाले परिवार, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार आदि. शहरी क्षेत्र में कचरा बीनने वाले, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, ड्राइवर, निर्माण मजदूर और दर्जी आदि योजना में शामिल हैं. इसके अलावा 70 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले सभी सीनियर सिटीजन को इनकम लिमिट से परे योजना के तहत कवर दिया जाता है.