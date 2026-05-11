पेट्रोल-डीजल बचाएं, गहने न खरीदें, 24 घंटे में दूसरी बार PM मोदी ने की अपील, क्या हैं बयान के मायने?

PM Modi Speaks on Oil : देश में लगातार बदलते वैश्विक हालात और वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जनता से सतर्क रहने और सहयोग करने की अपील की है. 24 घंटे के भीतर दूसरी बार इस मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय लगातार आपदाओं और संकटों से गुजर रही है. इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वेस्ट एशियाई देशों में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और इसका सीधा असर ऊर्जा और तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है. उन्होंने इसे कोरोना महामारी के बाद देश की सबसे बड़ी आर्थिक और वैश्विक चुनौती बताया है.

पेट्रोल और डीजल के उपयोग को कम करें

पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल के उपयोग को कम करें और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो का उपयोग बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को भी वर्चुअल मीटिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि अनावश्यक यात्रा और ईंधन खपत कम हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि भारत विदेशों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) आयात करता है. लेकिन जिन क्षेत्रों से यह आपूर्ति आती है. वहां इस समय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जिससे कीमतें प्रभावित हो रही हैं.

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‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को आगे बढ़ाएं

प्रधानमंत्री ने जनता से ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा और अनावश्यक खर्चों को कम कर देश के भीतर ही पर्यटन और खपत को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सके. उन्होंने कहा कि यह समय देश की एकजुटता और जनभागीदारी का है. ताकि भारत इन वैश्विक संकटों का सामना मजबूती से कर सके और किसी भी बड़े आर्थिक प्रभाव से बचा रह सके.

वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा संकट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है. पहले कोरोना महामारी का संकट आया, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां सामने आईं और अब वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ रहा है. इन सभी परिस्थितियों का असर पूरी दुनिया पर लगातार पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है. अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट था, तो वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां इस दशक के प्रमुख संकटों में से एक हैं. जिस तरह हमने मिलकर कोरोना की चुनौती का सामना किया था, उसी तरह हम इस संकट से भी जरूर बाहर निकलेंगे. सरकार भी लगातार यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि इसका असर देश की जनता पर कम से कम पड़े.

देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें: PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले के दशकों में भी जब-जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है. सरकार की अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है. आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं. देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें. हमें हर छोटे-बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है, जो विदेश से आते हैं और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती हो.'