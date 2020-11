Bloomberg के आर्थिक फोरम को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी, इन मुद्दों को रखेंगे सामने

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज तीसरे सालाना ब्लूमबर्ग नए आर्थिक फोरम (3rd Annual Bloomberg New Economy Forum) को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी शाम करीब 6:30 बजे इस फोरम में अपनी बात रखेंगे. इस फोरम के दौरान कोरोना संकट के बीच इकोनॉमी को नई रफ्तार देने के लिए आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा होने की संभावना है.



ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग ने की थी. इस फोरम का लक्ष्य विश्व की कठिन आर्थिक चुनौतियों के समाधान को लेकर दुनियाभर के नेताओं को विचार-विमर्श के एक मंच पर लाना है. इस फोरम की पहली बैठक सिंगापुर में हुई थी. जबकि दूसरे फोरम का आयोजन बीजिंग में हुआ था. इनमें वैश्विक आर्थिक प्रबंधन, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शहरीकरण, पूंजी बाजार, जलवायु परिवर्तन और समावेशन पर चर्चा हुई थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के महासचिव टेड्रॉस गेब्रेसियस, ब्रिटेन के पूर्व प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस इस फोरम को संबोधित करेंगे.

PM Narendra Modi (file photo) to deliver an address at the 3rd Annual Bloomberg New Economy Forum today. This year, the forum will witness discussions centered on refueling the economy and charting a course for the future, in the wake of #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/cxe7MW7KKp

