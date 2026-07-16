/कल से दौड़ेगी देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वाराणसी-अमृतसर के बीच सफर होगा आसान; जानें टाइमटेबल और स्टॉपेज

Vande Bharat Sleeper Launch : देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 17 जुलाई से शुरू होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को संत रविदास एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी को पंजाब के छेहरटा (अमृतसर) से जोड़ेगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को रवाना करेंगे. इसी दौरान वे नए जालंधर रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे. भारतीय रेलवे ने ट्रेन के संचालन का पूरा टाइमटेबल और शेड्यूल जारी कर दिया है.
रेलवे बोर्ड के अनुसार, यह ट्रेन ट्रेन नंबर 14624 (छेहरटा-वाराणसी) और 14623 (वाराणसी-छेहरटा) के रूप में संचालित होगी. सामान्य वंदे भारत ट्रेनों की तरह यह ट्रेन रोजाना नहीं चलेगी, बल्कि सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी.
ट्रेन नंबर 14624 (छेहरटा से वाराणसी):
बुधवार, शुक्रवार और रविवार
छेहरटा से दोपहर 2:05 बजे प्रस्थान
अगले दिन दोपहर 12:15 बजे वाराणसी पहुंचेगी
ट्रेन नंबर 14623 (वाराणसी से छेहरटा):
गुरुवार, शनिवार और सोमवार
वाराणसी से शाम 7:05 बजे प्रस्थान
अगले दिन शाम 5:10 बजे छेहरटा पहुंचेगी
छेहरटा से वाराणसी
छेहरटा से प्रस्थान: 2:05 PM
अमृतसर आगमन: 2:25 PM (5 मिनट का ठहराव)
लखनऊ आगमन: अगले दिन सुबह 7:30 बजे
वाराणसी आगमन: 12:15 PM
वाराणसी से प्रस्थान: 7:05 PM
लखनऊ आगमन: रात 12:10 बजे
अमृतसर आगमन: अगले दिन 4:35 PM
छेहरटा आगमन: 5:10 PM
संत रविदास वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस इन स्टेशनों पर रुकेगी-
जौनपुर सिटी
सुल्तानपुर
लखनऊ
शाहजहांपुर
बरेली
मुरादाबाद
सहारनपुर
अंबाला कैंट
लुधियाना
जालंधर सिटी
अमृतसर
छेहरटा में होगा मेंटेनेंस
रेलवे के अनुसार, ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव छेहरटा स्टेशन पर किया जाएगा.
नई वंदे भारत स्लीपर सेवा से पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इसके अलावा धार्मिक यात्रियों, व्यापारियों और दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने वाले परिवारों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा.