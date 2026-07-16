Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /कल से दौड़ेगी देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वाराणसी-अमृतसर के बीच सफर होगा आसान; जानें टाइमटेबल और स्टॉपेज

कल से दौड़ेगी देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वाराणसी-अमृतसर के बीच सफर होगा आसान; जानें टाइमटेबल और स्टॉपेज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को रवाना करेंगे. इसी दौरान वे नए जालंधर रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे. भारतीय रेलवे ने ट्रेन के संचालन का पूरा टाइमटेबल और शेड्यूल जारी कर दिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 16, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:56 PM IST
कल से दौड़ेगी देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वाराणसी-अमृतसर के बीच सफर होगा आसान; जानें टाइमटेबल और स्टॉपेज
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यमुनानगर में माता-पिता के झगड़े से परेशान होकर 10वीं के छात्र ने किया सुसाइड
Haryana news3 min ago
2
Vande Bharat Sleeper Launch5 min ago
3
Delhi news14 min ago
4
Delhi news18 min ago
5
India vs England21 min ago