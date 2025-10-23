PM Kisan 21st Installment Date 2025: अगर आप खुद क‍िसान हैं या क‍िसान पर‍िवार से ताल्‍लुक रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, मोदी सरकार की सबसे महत्‍वाकांक्षी स्‍कीम में से एक पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के जर‍िये छोटे और सीमांत क‍िसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है. इस पैसे को सरकार की तरफ से तीन क‍िश्‍तों में जारी क‍िया जाता है और हर क‍िस्‍त में 2000 रुपये खाताधारक के खाते में ट्रांसफर क‍िये जाते हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना

पैसा सीधा क‍िसानों के खाते में डीबीटी (DBT) के जर‍िये भेजा जाता है. योजना की शुरुआत साल 2019 में तत्‍कालीन व‍ित्‍त मंत्री की तरफ से की गई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च किया था. यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है. अब तक इसकी 20 क‍िस्‍ते जारी की जा चुकी हैं. 20वीं क‍िस्‍त अगस्त 2025 में जारी की गई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में एक कार्यक्रम के दौरान इसे र‍िलीज क‍िया था. उस समय इससे 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ था. लाभार्थ‍ियों में ढाई करोढ़ मह‍िला क‍िसान भी शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

20500 करोड़ रुपये ट्रांसफर क‍िये गए

इसके ल‍िए क‍िसानों के खाते में कुल 20,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर क‍िये गए. इस किस्त के जून के महीने में आने की उम्‍मीद थी. लेक‍िन इसमें कुछ देरी हो गई. इससे पहले 19वीं किस्त फरवरी 2025, 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में और 17वीं जून 2024 में आई थी. हर चार महीने में एक क‍िस्‍त खाते में आने का न‍ियम है. देश के करोड़ों क‍िसान 21वीं क‍िस्‍त को लेकर इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह क‍िस्‍त अक्टूबर 2025 के अंत या नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है.

हालांक‍ि इसको लेकर अभी तक क‍िसी तरह की ऑफ‍िश‍ियल जानकारी शेयर नहीं की गई है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों को क‍िस्‍त की रकम पहले ही म‍िल चुकी है. बाकी राज्यों के लिए जल्द अपडेट आएगा. किसानों के ल‍िए अपना ई-केवाईसी पूरा करना जरूरी है, वरना उनके पैसे रुक सकते हैं. सरकार ने बाढ़ और लैंड स्‍लाइड‍िंग प्रभावित जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी थी.