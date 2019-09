कॉरपोरेट टैक्स घटाना ऐतिहासिक, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा : पीएम मोदी

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तरफ से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करने के फैसले की उद्योग जगत से लेकर सभी जगह तारीफ हो रही है. शेयर बाजार ने भी उनके इस फैसले को जमकर सराहा है और सेंसेक्स व निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से की गई घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया 'कॉपोरेट टैक्स घटाना ऐतिहासिक निर्णय है, इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा (#MakeInIndia). पीएम ने लिखा इससे दुनियाभर से निजी निवेश आएगा और नौकरियों के ज्यादा अवसर बनेंगे. पीएम ने लिखा यह 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर कदम है और हमारी सरकार बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठाएंगे.

मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध

इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कॉरपोरेट टैक्स को कम करने की मांग काफी समय से हो रही थी, जो कि अब हकीकत में बदल गई है. इससे दुनियाभर में भारतीय कंपनियों की पहचान बनेगी और भारतीय बाजार में निवेशक आकर्षित होंगे. मोदी सरकार देश को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

The step to cut corporate tax is historic. It will give a great stimulus to #MakeInIndia, attract private investment from across the globe, improve competitiveness of our private sector, create more jobs and result in a win-win for 130 crore Indians. https://t.co/4yNwqyzImE

— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019