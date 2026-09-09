/Visa-Mastercard की उड़ी नींद! पीएम मोदी के मास्टरप्लान से बदलेगा ग्लोबल पेमेंट का खेल, एक्सपर्ट ने बताया-क्या होगा फायदा?

यूपीआई (UPI) के ग्लोबल लेवल पर जुड़ने से भारत के आम नागरिकों, विदेशों में रहने वाले भारतीयों (NRI / प्रवासियों) और इंटरनेशनल यात्रियों को कई तरह के फायदे हो रहे हैं. इससे विदेश में काम करने वाले भारतीय अपने परिवार को बिना किसी बड़े बैंक चार्ज के कुछ ही सेकंड में सीधे पैसा उनके भारतीय बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते समय ऐप स्क्रीन पर ही भारतीय रुपये (INR) में कनवर्ट करके शो करता है. इससे किसी भी तरह के हिडन चार्जेज से छुटकारा मिलता है. इससे छोटे भारतीय कारोबारियों, निर्यातकों और डिजिटल फ्रीलांसर्स को विदेशी कस्टमर से पेमेंट लेना आसान और किफायती हो गया है. इससे और कई फायदे होते हैं, जैसे-