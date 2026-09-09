/Visa-Mastercard की उड़ी नींद! पीएम मोदी के मास्टरप्लान से बदलेगा ग्लोबल पेमेंट का खेल, एक्सपर्ट ने बताया-क्या होगा फायदा?

PM Modi in GFF 2026: भारत में यूपीआई (UPI) के जरिये रियल टाइम पेमेंट करना काफी आसान हो गया है. पिछले कुछ साल के दौरान यूपीआई (UPI) का यूज देश की सरहद के पार सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस, कतर और कंबोडिया में होना शुरू हो गया है. लेकिन पीएम मोदी ने सातवें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF 2026) के दौरान भारतीय फिनटेक इंडस्ट्री को यूपीआई (UPI) का दायरा ग्लोबल लेवल पर बढ़ाने का सुझाव दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय सबसे ज्यादा पैसा देश में भेजते हैं और यूपीआई के जरिये ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम करके सीधे उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है.
पीएम मोदी ने फिनटेक सेक्टर से की गई अपील में कहा कि वे यूपीआई का दायरा ऐसे देशों तक बढ़ाएं, जहां बड़ी संख्या में एनआरआई रहते हैं. इससे विदेशों से भारत पैसे भेजने में लगने वाले ट्रांजेक्शन चार्ज में कमी आएगी. भारतीय पूरी दुनिया में काम करते हैं और सबसे ज्यादा रेमिटेंस देश को भेजते हैं. यूपीआई के जरिए पैसे तेजी से और कम खर्च में प्रवासी भारतीयों के परिवार तक पहुंच सकेंगे. उन्होंने अपील की कि फिनटेक कंपनियों को केवल पेमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए. देश के अंदर यूपीआई (UPI) ने डिजिटल पेमेंट को आम लोगों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचाया है.
इसके बाद यूपीआई (UPI) की अगली चुनौती इसे दुनिया के अलग-अलग देशों के रियल टाइम पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की है. GFF 2026 में बोलते हुए पीएम मोदी ने यूपीआई (UPI) के अगले चरण में अलग-अलग देशों के पेमेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने पर जोर दिया. लेकिन दुनिया में रियल-टाइम पेमेंट के कई मॉडल हैं. एनपीसीआई (NPCI) का यूपीआई अलग-अलग बैंकों और ऐप्स को एक नेटवर्क पर जोड़ता है. सिंगापुर में PayNow, ब्रिटेन में Faster Payments, ऑस्ट्रेलिया में NPP और थाईलैंड में PromptPay जैसे सिस्टम हैं. अमेरिका में FedNow और Zelle जैसे अलग-अलग नेटवर्क हैं, जबकि चीन में Alipay और WeChat Pay जैसे बड़े डिजिटल वॉलेट्स का मॉडल प्रमुख है.
एक्सपर्ट और Techarc के चीफ एनालिस्ट मोहम्मद फैजल अली कवूसा ने इस बारे में बताया कि दुनिया के बाकी हिस्सों के पेमेंट सिस्टम के मुकाबले UPI की खासियत इसकी इंटरऑपरेबिलिटी का लेवल है. कोई भी यूजर किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप के जरिये UPI ID बनाकर किसी भी बैंक से जोड़ सकता है. लेकिन हर इकोनॉमी में पैसा बेहद रेग्युलेटिड होता है. ऐसे में तकनीकी चुनौतियों से बड़ी रुकावट रेग्युलेटरी बाधा को पार करना होगा. यह प्रॉब्लम ऐसे देशों में ज्यादा आएगी, जहां डिजिटल पेमेंट अभी तक पूरी तरह प्रचलित नहीं हुआ है.
इसका दूसरा पहलू यह है कि एक भारतीय के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में कैशलेस ट्रांजेक्शन करना आसान हो जाएगा. विदेश से पैसे भेजने का प्रोसेस (रेमिटेंस) आसान हो जाएगा. यह कल्पना करना कितना सुखद अहसास कराता है कि विदेश में काम कर रहा बच्चा भारत में बैठे अपने बुजुर्ग माता-पिता को उसी तरह पैसे भेज सके, जैसे कोई नॉर्मल UPI ट्रांजेक्शन होता है. मौजूदा समय में हमारे पास कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड डिजिटल करेंसी नहीं है. भारत के पास इसकी लीडरशिप करने और यूपीआई को दुनिया का ग्लोबल डिजिटल स्टैंडर्ड बनाने की सबसे मजबूत दावेदारी है.
यूपीआई (UPI) एक ऐसा ओपन आर्किटेक्चर मॉडल है, जो अलग-अलग बैंकों, मर्चेंट्स और थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स को एक नेटवर्क पर जोड़ता है. इसे NPCI ने इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) के स्ट्रक्चर पर तैयार किया है. यह बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड शेयर किये बिना यूनिक आईडी के जरिये पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देता है. आइए जानते हैं दूसरे देशों के रियल टाइम पेमेंट सिस्टम UPI से कितना अलग हैं?
अमेरिका का फेडनाउ (FedNow) कंज्यूमर ऐप नहीं है, यह फेड रिजर्व (Federal Reserve) की तरफ से बैंकों के लिए बनाई गई इंफ्रास्ट्रक्चर रेल है. बैंक इस पर अपनी रियल-टाइम सर्विस बनाते हैं. FedNow हर ट्रांजेक्शन को फेड रिजर्व के खातों के जरिये तुरंत सेटल करता है.
अमेरिका का ही Zelle बड़े प्राइवेट बैंकों का निजी नेटवर्क (Consortium) है. इसमें हिस्सा लेने वाले बैंकों के कस्टमर ही एक-दूसरे को ईमेल या फोन नंबर के जरिये तुरंत पैसे भेज सकते हैं. यह एक क्लोज्ड-लूप जैसा स्ट्रक्चर है और इसमें UPI जैसी ओपन API आर्किटेक्चर नहीं है.
थाईलैंड का PromptPay और सिंगापुर का PayNow सिटीजन आईडी और मोबाइल नंबर को बैंक खातों से जोड़ने के मामले में UPI की तरह काम करते हैं. UPI अब PayNow के साथ लिंक हो चुका है, जिससे भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस तुरंत हो जाता है.
ऑस्ट्रेलिया का NPP ISO 20022 मैसेजिंग स्टैंडर्ड पर बना एक मॉर्डन सिस्टम है, जो PayID का यूज करता है. इसकी बड़ी खासियत यह है कि यह ट्रांजेक्शन के साथ डिटेल्ड डेटा और फाइल भेजने की अनुमति देता है.
नॉर्मल कस्टमर और छोटे दुकानदार दोनों के लिए UPI मॉडल दुनिया में सबसे आसान और किफायती सिस्टम है. यूपीआई के जरिये ग्राहक किसी भी बैंक अकाउंट को किसी भी ऐप (PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM) से जोड़ सकता है. इसके जरिये वह किसी भी दूसरे बैंक / ऐप के QR कोड पर पेमेंट कर सकता है. इसको यूज किया जाना पूरी तरह से फ्री है.
चीन का Alipay और WeChat Pay ऐप प्राइवेट टेक कंपनियों की तरफ से ऑपरेट किये जाने वाले ऐप हैं. ये दोनों ऐप आपस में जुड़े नहीं हैं और यदि आपके पास Alipay वॉलेट है तो WeChat पर पेमेंट करना मुश्किल होता है. हालांकि, चीन के सेंट्रल बैंक की तरफ से नियम बनाए जाने के बाद इसमें पहले के मुकाबले सुधार हुआ है. इसके जरिये पेमेंट करना फ्री है, लेकिन वॉलेट के जरिये पैसा बैंक अकाउंट से निकालने पर 0.1% चार्ज देना पड़ता है. लेकिन इसके जरिये पेमेंट स्वीकार करने पर दुकानदार को 0.6% तक का एमडीआर (MDR) देना होता है.
अमेरिका में क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वाइप नेटवर्क पर बेस्ड हैं. पर्सन टू पर्सन (P2P) के लिए Zelle और इंटरबैंक ट्रांसफर के लिए FedNow जैसे सिस्टम काम करते हैं. इन कार्ड्स को ग्लोबली स्वीकार किया जाता है. लेकिन पर्सन टू मर्चेंट (P2M) पेमेंट के लिए UPI जैसा कोई यूनिवर्सल QR सिस्टम नहीं है. अमेरिकी शॉप कीपर को हर कार्ड ट्रांजेक्शन पर 1.5% से 3.5% तक MDR देना पड़ता है.
UPI को दुनिया के दूसरे रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम्स से जोड़ना तकनीकी रूप से संभव तो है. अभी यह सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस, कतर और कंबोडिया आदि देशों के पेमेंट सिस्टम के साथ क्लब होकर काम भी कर रहा है. हालांकि, देश के अंदर 2-3 सेकंड में होने वाले ट्रांजेक्शन क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजेक्शन में 30 से 60 सेकेंड तक का समय ले सकता है. घरेलू पेमेंट आरबीआई (RBI) और एक ही करेंसी (INR) के दायरे में होता है. लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में दो अलग-अलग वित्तीय, कानूनी और तकनीकी प्रणालियों के बीच तालमेल करना पड़ता है.
क्रॉस-बॉर्डर UPI की चुनौतियां और तकनीकी सॉल्यूशन
FX मैनेजमेंट: 'डायनेमिक FX इंजन' रियल-टाइम एक्सचेंज रेट को लॉक कर ट्रांसपेरेंट पेमेंट सक्षम बनाता है.
नियम व सुरक्षा: 'ISO 20022 मैसेजिंग' के जरिये दोनों देशों में ऑटोमेटिक KYC और AML जांच पूरी होती है.
इंटरबैंक सेटलमेंट: Nostro/Vostro बैंक बैकएंड लिक्विडिटी संभालकर प्राप्तकर्ता को तुरंत लोकल करेंसी क्रेडिट करते हैं.
डेटा गोपनीयता: 'टोकनाइजेशन' से प्राइवेट डेटा सेफ रहता है और केवल एन्क्रिप्टेड VPA शेयर होता है.
इंटरऑपरेबिलिटी: 'NIPL गेटवे' अलग-अलग पेमेंट नेटवर्क के बीच मैसेज को तुरंत ट्रांसलेट करता है.
यूपीआई (UPI) के ग्लोबल लेवल पर जुड़ने से भारत के आम नागरिकों, विदेशों में रहने वाले भारतीयों (NRI / प्रवासियों) और इंटरनेशनल यात्रियों को कई तरह के फायदे हो रहे हैं. इससे विदेश में काम करने वाले भारतीय अपने परिवार को बिना किसी बड़े बैंक चार्ज के कुछ ही सेकंड में सीधे पैसा उनके भारतीय बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते समय ऐप स्क्रीन पर ही भारतीय रुपये (INR) में कनवर्ट करके शो करता है. इससे किसी भी तरह के हिडन चार्जेज से छुटकारा मिलता है. इससे छोटे भारतीय कारोबारियों, निर्यातकों और डिजिटल फ्रीलांसर्स को विदेशी कस्टमर से पेमेंट लेना आसान और किफायती हो गया है. इससे और कई फायदे होते हैं, जैसे-
रेमिटेंस कॉस्टिंग में भारी कमी आई. पारंपरिक बैंकिंग चैनल जैसे SWIFT या मनी ट्रांसफर एजेंसियों के जरिये विदेश से भारत पैसा भेजने पर औसतन 5% से 7% तक की प्रोसेसिंग फीस और फॉरेक्स मार्जिन कट जाता था.
जब UPI विदेशी लोकल पेमेंट नेटवर्क से लिंक हो जाता है तो बीच के कई लेवल हट जाते हैं. इससे रेमिटेंस की कुल कॉस्टिंग घटकर 1% से 2% या इससे भी कम रह जाती है.
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाला देश है. ट्रांसफर फीस में 3% से 5% तक की बचत का मतलब है कि हर साल हजारों करोड़ रुपये विदेशी ब्रोकर के बजाय सीधे भारतीय परिवारों के बैंक अकाउंट में बचते हैं.
पहले इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर में 1 से 3 दिन वर्किंग डे लगते थे. लेकिन अब UPI इंटीग्रेशन से पैसा रियल-टाइम क्रेडिट हो जाता है.
UPI दुनिया का रियल-टाइम पेमेंट स्टैंडर्ड बनने की मजबूत दिशा में आगे बढ़ रहा है. ग्लोल लेवल पर होने वाले कुल रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन में अकेले भारत की हिस्सेदारी 45% से ज्यादा है. इसका अहम कारण यह है कि कार्ड नेटवर्क (Visa/Mastercard) की 2-3% मर्चेंट फीस के मुकाबले UPI का QR-बेस्ड ओपन API मॉडल बेहद किफायती और आसान है. NPCI पेरू, नामीबिया और उज्बेकिस्तान जैसे देशों को स्वदेशी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए UPI टेक्निक दे रहा है. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के 'प्रोजेक्ट नेक्सस' के जरिये UPI सिंगापुर (PayNow), मलेशिया और थाईलैंड जैसे नेटवर्क से जुड़कर क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट का हब बन रहा है.