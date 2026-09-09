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Visa-Mastercard की उड़ी नींद! पीएम मोदी के मास्टरप्लान से बदलेगा ग्लोबल पेमेंट का खेल, एक्सपर्ट ने बताया-क्या होगा फायदा?

UPI Global Expansion: चाय की टपरी से लेकर शॉपिंग मॉल तक डिजिटल क्रांति लाने वाला यूपीआई अब सरहद पार दुनियाभर में छाने के लिए तैयार है. सिंगापुर, यूएई और फ्रांस जैसे देशों में धूम मचाने के बाद पीएम मोदी ने GFF 2026 में यूपीआई को अगले लेवल पर ले जाने का विजन शेयर किया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 09, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:30 PM IST
Visa-Mastercard की उड़ी नींद! पीएम मोदी के मास्टरप्लान से बदलेगा ग्लोबल पेमेंट का खेल, एक्सपर्ट ने बताया-क्या होगा फायदा?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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