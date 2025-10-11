Advertisement
PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana: किसानों को मिली ₹35,440 करोड़ की सौगात, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने धन धान्य कृषि योजना के तहत सरकार देश के 100 जिलों में कृषि प्रोडक्शन को बढ़ाने, किसानों को कर्ज देने, सिंचाई और फसलों में डायवर्सिफिकेशन (विविधता) और फसल मैनेजमेंट को बेहतर करने का लक्ष्य तय किया है

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 12:54 PM IST
PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कृषि क्षेत्र के लिए दो बड़ी योजनाएं शुरू कीं हैं. दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में योजना की शुरुआत हुई है. PM ने ₹11,440 करोड़ की दाल उत्पादन मिशन योजना और ₹24 हजार करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्घाटन किया है. इसके अलावा PM ने 815 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली आंध्र प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन सर्विस , उत्तराखंड में ट्राउट मत्स्य पालन, नगालैंड में एकीकृत एक्वा पार्क, पुडुचेरी में स्मार्ट फिशिंग हार्बर और ओडिशा के हीराकुंड में एडवांस्ड एक्वा पार्क सहित कई योजनाओं को शुरू किया.

 

PM ने दी हजारों करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री मोदी ने धन धान्य कृषि योजना के तहत सरकार देश के 100 जिलों में कृषि प्रोडक्शन को बढ़ाने, किसानों को कर्ज देने, सिंचाई और फसलों में डायवर्सिफिकेशन (विविधता) और फसल मैनेजमेंट को बेहतर करने का लक्ष्य तय किया है. इसके साथ ही PM मोदी ने दालों में मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 वर्षीय मिशन योजना की भी शुरुआत की है. ये योजना 11,440 करोड़ रुपये की है। PM ने पशुपालन के लिए 17 विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 1,166 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं. 

किसानी हमारी विकास यात्रा की हिस्सा : PM मोदी 

PM मोदी ने कहा कि खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा की हिस्सा रही है. बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती-किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे. लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती-किसानी को अपने हाल पर छोड़ दिया था. इसलिए भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही थी. उन्होंने कहा कि आज 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है. आज नया इतिहास रचने वाले मां भारती के दो महान रत्नों की जन्म-जयंती है. भारत रत्न श्री जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख ये दोनों ही महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे. लोकतंत्र के क्रांति के अगुआ थे. किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

