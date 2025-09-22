IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ZOHO पर शिफ्ट होने का ऐलान, जानिए क्या है Zoho?

प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाओ आह्वान के बाद IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सभी डिजिटल कामों के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म Zoho पर शिफ्ट करने की घोषणा की है. PM मोदी ने 21 सितंबर की शाम को 5 बजे देश के नाम संबोधन दिया था. उसमें उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वह स्वदेशी खरीदें और कारोबारियों से अपील की थी कि वह स्वदेशी बेचें. प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाओ आह्वान के बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने अपने सभी डिजिटल कामों के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म Zoho पर शिफ्ट करने की घोषणा की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार स्वदेशी के महत्व पर ज़ोर दिया है. उन्होंने नागरिकों से भारत में बनी वस्तुओं और सर्विसेज को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है.

Zoho पर शिफ्ट हो रहा हूं...

I am moving to Zoho — our own Swadeshi platform for documents, spreadsheets & presentations. I urge all to join PM Shri @narendramodi Ji’s call for Swadeshi by adopting indigenous products & services. pic.twitter.com/k3nu7bkB1S — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 22, 2025

अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर इसकी जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि मैं अब ज़ोहो (Zoho) पर शिफ्ट हो रहा हूं. यह हमारा अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, जहां डॉक्युमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और प्रेज़ेंटेशन बनाए जा सकते हैं. मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी के आह्वान से जुड़ें और देशी प्रोडक्ट्स व सर्विसेज अपनाएं.'

क्या है Zoho ?

Zoho एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है. इसकी स्थापना 1996 में की गई थी. इसे श्रीधर वेंब्दू और टोनी थॉमस ने मिलकर बनाया है. इसका हेडक्वॉर्टर तमिलानाडू के चेन्नई में है. इसके अलावा अमेरिका, चीन और जापान में कंपनी के ऑफिस हैं.