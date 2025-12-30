PM Modi Meet With Economists: केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जाने-माने इकोनॉ‍म‍िस्‍ट और जानकारों से मुलाकात करने वाले हैं. इस दौरान वह बजट को लेकर उनकी राय और सुझाव जानेंगे. यह मीट‍िंग सरकार की तरफ से बजट से पहले की जा रही चर्चाओं का हिस्सा है. इसमें इकोनॉम‍िस्‍ट और अलग-अलग जानकारों के अलावा नीति आयोग के वाइस प्रेसीडेंट सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम और दूसरे सदस्य भी शामिल हो सकते हैं.

वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश कर सकती हैं बजट

इस मीट‍िंगा का मकसद देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर जानकारों के विचार जानना है, ताकि सरकार सही आर्थिक फैसले ले सके. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश कर सकती हैं. बजट ऐसे समय में आएगा, जब दुनिया में ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और अमेरिका के टैरिफ जैसे मुद्दे हावी हैं. बजट की तैयारी के लिए वित्त मंत्री पहले ही कई इकोनॉम‍िस्‍ट, ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों से चर्चा कर चुकी हैं. ये मीट‍िंग हर साल बजट से पहले की जाती हैं.

रोजगार व आमदनी बढ़ाने पर भी चर्चा

हाल के दिनों में सरकार ने बैंकिंग, होटल, आईटी और स्टार्टअप्स जैसे सेक्‍टर के प्रतिनिधियों से बातचीत की है. इसके अलावा एग्रीकल्‍चर, स्‍मॉल एंड म‍िड साइज (MSME) और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में व‍िकास को बढ़ावा देने और रोजगार व आमदनी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है. इसी बीच, देश के बड़े उद्योग संगठन सीआईआई (CII) ने बजट 2026-27 के लिए चार सुझाव दिये हैं. इनमें लोन को कंट्रोल में रखना, सरकारी खर्च में पारदर्शिता, ज्यादा रेवेन्‍यू जुटाना और खर्च को सही तरीके से करना शामिल है.

सीआईआई के अनुसार, सरकार का मकसद वित्त वर्ष 2031 तक देश का कर्ज जीडीपी के करीब 50 प्रतिशत तक रखा जाए. संगठन का कहना है कि अगर फाइनेंश‍ियल ईयर 2027 में केंद्र सरकार का लोन जीडीपी का करीब 54.5 प्रतिशत और घाटा 4.2 प्रतिशत के आसपास रखा जाए तो इससे इकोनॉमी पर भरोसा बना रहेगा और विकास को भी सहारा मिलेगा. (IANS)