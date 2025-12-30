Advertisement
trendingNow13058361
Hindi Newsबिजनेसबजट की तैयारियों में तेजी, पीएम मोदी आज करेंगे देश के इकोनॉम‍िस्‍ट और एक्‍सपर्ट से बातचीत

बजट की तैयारियों में तेजी, पीएम मोदी आज करेंगे देश के इकोनॉम‍िस्‍ट और एक्‍सपर्ट से बातचीत

Nirmala Sitharaman: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश कर सकती हैं. इसको लेकर सरकार की तरफ से तैयार‍ियां शुरू कर दी गईं हैं. इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को देश के इकोनॉम‍िस्‍ट और एक्‍सपर्ट से म‍िलकर बातचीत करेंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बजट की तैयारियों में तेजी, पीएम मोदी आज करेंगे देश के इकोनॉम‍िस्‍ट और एक्‍सपर्ट से बातचीत

PM Modi Meet With Economists: केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जाने-माने इकोनॉ‍म‍िस्‍ट और जानकारों से मुलाकात करने वाले हैं. इस दौरान वह बजट को लेकर उनकी राय और सुझाव जानेंगे. यह मीट‍िंग सरकार की तरफ से बजट से पहले की जा रही चर्चाओं का हिस्सा है. इसमें इकोनॉम‍िस्‍ट और अलग-अलग जानकारों के अलावा नीति आयोग के वाइस प्रेसीडेंट सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम और दूसरे सदस्य भी शामिल हो सकते हैं.

वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश कर सकती हैं बजट

इस मीट‍िंगा का मकसद देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर जानकारों के विचार जानना है, ताकि सरकार सही आर्थिक फैसले ले सके. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश कर सकती हैं. बजट ऐसे समय में आएगा, जब दुनिया में ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और अमेरिका के टैरिफ जैसे मुद्दे हावी हैं. बजट की तैयारी के लिए वित्त मंत्री पहले ही कई इकोनॉम‍िस्‍ट, ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों से चर्चा कर चुकी हैं. ये मीट‍िंग हर साल बजट से पहले की जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रोजगार व आमदनी बढ़ाने पर भी चर्चा
हाल के दिनों में सरकार ने बैंकिंग, होटल, आईटी और स्टार्टअप्स जैसे सेक्‍टर के प्रतिनिधियों से बातचीत की है. इसके अलावा एग्रीकल्‍चर, स्‍मॉल एंड म‍िड साइज (MSME) और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में व‍िकास को बढ़ावा देने और रोजगार व आमदनी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है. इसी बीच, देश के बड़े उद्योग संगठन सीआईआई (CII) ने बजट 2026-27 के लिए चार सुझाव दिये हैं. इनमें लोन को कंट्रोल में रखना, सरकारी खर्च में पारदर्शिता, ज्यादा रेवेन्‍यू जुटाना और खर्च को सही तरीके से करना शामिल है.

सीआईआई के अनुसार, सरकार का मकसद वित्त वर्ष 2031 तक देश का कर्ज जीडीपी के करीब 50 प्रतिशत तक रखा जाए. संगठन का कहना है कि अगर फाइनेंश‍ियल ईयर 2027 में केंद्र सरकार का लोन जीडीपी का करीब 54.5 प्रतिशत और घाटा 4.2 प्रतिशत के आसपास रखा जाए तो इससे इकोनॉमी पर भरोसा बना रहेगा और विकास को भी सहारा मिलेगा. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

budget 2026PM Modi

Trending news

बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
bengal elections
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
bengal vidhansabha chunav
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
Ajit Pawar
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
BMC Elections 2026
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?