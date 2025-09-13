100 Rupee Coin: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को भारत रत्न भूपेन हजारिका की याद में 100 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया है. ये सिक्का भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में जारी किया गया है. PM मोदी शनिवार को मिजोरम और मणिपुर दौरे के बाद असम पहुंचे. PM ने भूपेन हजारिका की याद में 100 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया. इस कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने महान गायक भूपेन हजारिका के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया. प्रधानमंत्री ने कहा, मैं असम में भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं.

क्या है 100 रुपये के सिक्के का इतिहास?

भारतीय रिजर्व बैंक देश के महापुरुषों की याद में कई विशेष सिक्के जारी करता है. भूपेन हजारिका असम के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें स्मारक सिक्का जारी करने का सम्मान मिला है. 11 जुलाई 2025 को वित्त मंत्रालय ने डॉ MS स्वामीनाथन की 100वीं जयंती पर ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया था. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में भी मोदी सरकार ने सिक्का जारी किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : GST लागू होने से पहले HUL ने की कीमतों में कटौती, जानें लाइफबॉय, लक्स, क्लिनिक प्लस और डव पर कितनी होगी बचत?

कहां बनता है 100 रुपए के सिक्का?

भारत सरकार की मुंबई टकसाल में बने इस 100 रुपए के सिक्के का कुल वजन 40 ग्राम होता है. ये शुद्ध चांदी से बना होता है. इसकी गोलाई 44 मिलीमीटर है और सिक्के के एक तरफ भूपेन हजारिका की फोटो भी होगी. ये सिक्का सर्कुलेशन में नहीं रहेगा. ये केवल स्मारक सिक्का है. इसे केवल प्रिजर्वेशन या हेरिटेज आइटम के रूप में संरक्षित रखने के लिए बनाया गया है और इसे कभी भी मार्केट में प्रचलन में नहीं लाया जाएगा.

मुंबई टकसाल द्वारा निर्धारित इस सिक्के की अनुमानित कीमत ₹7600 से ₹8000 के बीच होने की उम्मीद है.