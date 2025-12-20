0 रुपये का बिल! क्या हर महीने बिजली का खर्च बिगाड़ रहा आपका बजट? जानें कैसे 7.7 लाख घरों ने की बचत

PM Surya Ghar- Muft Bijli Yojana : PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार का प्रमुख रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है. इस योजना ने पहले ही पूरे भारत में 7.7 लाख घरों को बिजली बिल को जीरो करने में मदद की है. ये योजना बढ़ती बिजली की लागत से जूझ रहे मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए तेजी से गेम-चेंजर के रूप में उभर रही है. साथ ही भारत के क्लीन एनर्जी बदलाव को भी बढ़ावा दे रही है. फरवरी 2024 में शुरू की गई इस पहल का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है. 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल खर्च के साथ सरकार आम घरों के लिए सोलर को किफायती बनाने के लिए काफी वित्तीय सहायता दे रही है.

40 प्रतिशत तक की सब्सिडी

इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों को सिस्टम की क्षमता के आधार पर 40 प्रतिशत तक की सीधी सब्सिडी मिलती है. एक बार लग जाने के बाद घर अपनी बिजली खुद बना सकते हैं, ग्रिड पर निर्भरता को काफी कम कर सकते हैं और जब अतिरिक्त बिजली ग्रिड में वापस भेजी जाती है तो नेट मीटरिंग के जरिए क्रेडिट भी कमा सकते हैं.

ये योजना घरों की मदद कैसे कर रही है

अब तक देश भर में लगभग 20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. लाखों परिवार अब मासिक बिजली खर्च में भारी बचत देख रहे हैं और कई लोग जीरो बिजली बिल की रिपोर्ट कर रहे हैं. बचत के अलावा ये योजना एनर्जी सिक्योरिटी का भी समर्थन करती है. कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और सोलर निर्माण और इंस्टॉलेशन में स्थानीय रोजगार पैदा करती है.

कौन-कौन हैं पात्र?

आवेदन करने के लिए ये पात्रता होनी चाहिए

भारतीय नागरिक होना चाहिए

एक छत वाला घर होना चाहिए

एक सक्रिय बिजली कनेक्शन होना चाहिए

उसी सिस्टम के लिए कोई अन्य सोलर सब्सिडी न ली हो

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक PM सूर्य घर पोर्टल पर जाएं

अपने मोबाइल नंबर और जानकारी का उपयोग करके रजिस्टर करें

अपना राज्य और DISCOM चुनें और उपभोक्ता नंबर डालें

रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें

इंस्टॉलेशन के लिए एक पैनल में शामिल विक्रेता चुनें

इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करें

सब्सिडी सीधे अपने खाते में पाने के लिए बैंक डिटेल जमा करें