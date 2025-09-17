Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: 0 बैलेंस- दो फोटो से खुलवाएं बैंक खाता, बचत से बीमा तक जानें पीएम जन धन योजना के फायदे
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: 0 बैलेंस- दो फोटो से खुलवाएं बैंक खाता, बचत से बीमा तक जानें पीएम जन धन योजना के फायदे


PMJDY Benefits: प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खुलवाना बहुत ही आसान हो गया है. आप सिर्फ 2 सिग्नेचर किए फोटो से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. इतना ही नहीं इस सरकारी स्कीम के कई और भी फायदे हैं.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:21 AM IST
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: 0 बैलेंस- दो फोटो से खुलवाएं बैंक खाता, बचत से बीमा तक जानें पीएम जन धन योजना के फायदे

गांव-देहात तक बैंकिंग को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना माइलस्टोन साबित हो रहा है. पिछले सिर्फ 2.5 महीने में 61 लाख लोगों ने इस स्कीम के तहत अपना बैंक अकाउंट खुलावा है. पीएम जन-धन योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2014 से शुरू की गई है. इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की थी. 

यह एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है. जिसका उद्देश्य हर परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुंच आसान करना, वित्तीय साक्षरता, लोन, बीमा और पेंशन आदि की सुविधाएं देना है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, सिर्फ दो फोटो बैंक में देकर पीएम जन-धन खाते को खुलवा सकते हैं. इस योजना के तहत, जिन लोगों के पास कोई अन्य खाता नहीं है, वे किसी भी बैंक ब्रांच या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोल सकते हैं.

कैसे खुलवाएं खाता

प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खोलने के लिए खाता खोलने के लिए फॉर्म और आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध पहचान और पते के प्रमाण के साथ बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के पास जाना होगा. अगर आपके पास आधार नंबर है, तो यह पहचान और पते के प्रमाण दोनों के रूप में काम कर सकता है. ये जीरो-बैलेंस खाता होता है, आपको इसमें अकाउंट खुलवाने के लिए कोई न्यूनतम राशि जमा करने की जरूरत नहीं है. 

पीएम जन धन योजना का पैसा कैसे चेक करें?

आप भी अगर जन धन खाता धारक हैं, तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 18004253800 या फिर 1800112211 नंबर पर मिस्ड कॉल करके अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं. यह जानकारी आपको मिस कॉल देने के बाद मैसेज से मिलता है.

प्रधानमंत्री जन धन योजना के फायदे

-खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है.
- जमा राशि पर ब्याज मिलता है.
- खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड मिलता है.
- जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर
-10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों के माध्यम से सीधे लाभ मिलता है 

खाते में पैसा नहीं हो पर भी निकलेगा पैसा

पीएम जन-धन योजना के तहत खुलवाए खाते में पहले 10000 का ओवरड्राफ्ट दिया जाता है. यानी कि यदि आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है, तब भी आप तुरंत खर्चे के लिए दस हजार तक राशि निकाल सकते हैं. हालांकि इस पर आपको ब्याज देना होगा.

 

 

