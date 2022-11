PNB ग्राहकों की हुई बल्ले-बल्ले, बैंक ने किया ऐसा ऐलान सुनकर खुशी से झूमे ग्राहक

PNB FD Interest Rates: पंजाब नेशनल बैंक में खाता (PNB Account) रखने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी फिक्सड डिपॉजिट (fixed deposit interest rates) कराने का प्लान बना रहे हैं तो अब पीएनबी आपके लिए एक स्पेशल एफडी (pnb fd)लेकर आया है, जिसमें आपको मोटा फायदा मिलेगा. खास बात यह है कि सिर्फ 600 दिनों में आपको बड़ा फायदा मिलेगा.

PNB ने किया ट्वीट

पीएनबी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट पर इस बारे में जानकारी दी है. PNB ने ट्वीट में लिखा है कि जब आपको इंवेस्टमेंट पर अच्छा ब्याज मिलेगा तो सेविंग्स अपने आप भी बढ़ जाएंगी. पीएनबी ग्राहकों को 600 दिन की खास स्कीम लेकर आया है.

When interest rates are so high then saving will automatically fly!#InterestRates #FixedDeposit #Saving #Expectation pic.twitter.com/cjgYFujUlK

— Punjab National Bank (@pnbindia) November 11, 2022