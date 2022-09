PNB ग्राहकों की बल्ले-बल्ले! तुरंत फोन में सेव कर लें ये नंबर्स, कॉल करने पर मिलेगा बड़ा फायदा

PNB Toll Free Number: पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है. अगर आपने भी इस सराकरी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रखा है तो अब आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है. अब आप बैंक की सुविधाओं से जुड़ा कोई भी काम सिर्फ एक फोन कॉल पर कर सकते हैं. PNB ने इस बारे में ट्वीट करके बताया है.

PNB ने किया ट्वीट

बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि बैंक की ओर से ग्राहकों को कॉल पर ही सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी. आप सभी चिंताओं से आराम से छुटाकारा पा सकते हैं.

Nothing but the best, for our patrons in distress.

Call our customer care services now and get rid of all your concerns. Save these numbers now.

For more information visit: https://t.co/kIJ6qeJ50Z #Customer #Service #AzadiKaAmritMahotsav #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/jkZhQlnItB

— Punjab National Bank (@pnbindia) September 4, 2022