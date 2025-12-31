PNG prices cut: नए साल से पहले दिल्ली-NCR वालों के लिए IGL का तोहफा, पीएनजी की कीमतों में हुई भारी कटौती

PNG prices cut In Delhi-NCR: नए साल की शुरुआत होने से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को खुशखबरी मिली है. जी हां, यह वे लोग है, जो पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस (Piped Natural Gas) का इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं. आईजीएल (IGL) ने नए साल में दिल्ली और एनसीआर के अपने उपभोक्ताओं के लिए घरेलू पीएनजी की कीमतों में ₹0.70 (70 पैसे) प्रति एससीएम की भारी कटौती की घोषणा की है. इसके दिल्ली एनसीआर में मिलने मिलने (सप्लाई) वाले गैस के दामों में कमी आएगी.

दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में कितने रुपये में मिलेगा PNG?

आईजीएल (Indraprastha Gas Limited) ने नए साल से पहले दिल्ली और एनसीआर के पीएनजी उपभोक्ताओं को राहत दी है. इसने पीएनजी की कीमत में कटौती की है. मिली जानकारी के अनुसार, आईजीएल ने नए साल में दिल्ली और एनसीआर के अपने उपभोक्ताओं के लिए घरेलू पीएनजी की कीमतों में 0.70 रुपये प्रति एससीएम (₹0.70 per SCM) की भारी कटौती की घोषणा की है. इस कटौती के बाद अब दिल्ली में पीएनजी 47.89 रुपये प्रति एससीएम मिलेगा. वहीं, गुरुग्राम में यह 46.70 रुपये प्रति एससीएम मिलेगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पीएनजी गैस 47.76 रुपये प्रति एससीएम मिलेगा.

LPG की कीमतों में कटौती की उम्मीद

नए साल से पहले पीएनजी उपभोक्ताओं को खुशखबरी मिल गई है और इसकी कीमत में 70 पैसे की कटौती हो गई है. अब सभी की निगाहें LPG गैस सिलेंडर के दाम पर है. जी हां, लोगों को उम्मीद है कि नए साल पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कुछ कटौती हो सकती है. इस संभावना की एक वजह यह भी है कि बीते दिनों कमर्शियल गैस के दाम में कटौती हुई थी. मालूम हो कि तेल और गैस कंपनियां हर महीने इनकी कीमतों की समीक्षा करती है और फिर उस हिसाब से इनके दामों में कटौती या फिर बढ़ोतरी होती है. अब चूंकि नया साल है, तो लोगों को उम्मीद है कि घरेलू गैस सिलेंडर यानी एलपीजी गैस के दामों में कुछ कटौती की राहत मिल सकती है.