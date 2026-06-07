Consumer Behavior in India: अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर केवल ऑयल मार्केट और ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल सुर्खियों तक ही नहीं रह गया. यह किराना दुकानों और सुपरमार्केट की अलमारियों तक पहुंच गया है. अब ग्राहक बढ़ती कीमत के कारण अपने मंथली बजट पर भी दबाव महसूस कर रहे हैं. यही कारण है क‍ि लोग रोजमर्रा से जुड़े सामान छोटे पैक में खरीदने लगे हैं. एफएमसीजी कंपन‍ियां तेल, बिस्किट, साबुन, डिटर्जेंट और शैम्पू आद‍ि के 5 से 20 रुपये पैक की ब‍िक्री में इजाफा देख रही हैं. इंडस्‍ट्री से जुड़े लोगों का कहना है क‍ि अप्रैल के महीने से छोटे पैक्स की बिक्री जनवरी-मार्च तिमाही के मुकाबले 4-10 प्रतिशत तक बढ़ गई है.