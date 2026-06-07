Consumer Behavior in India: अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर केवल ऑयल मार्केट और जियो-पॉलिटिकल सुर्खियों तक ही नहीं रह गया. यह किराना दुकानों और सुपरमार्केट की अलमारियों तक पहुंच गया है. अब ग्राहक बढ़ती कीमत के कारण अपने मंथली बजट पर भी दबाव महसूस कर रहे हैं. यही कारण है कि लोग रोजमर्रा से जुड़े सामान छोटे पैक में खरीदने लगे हैं. एफएमसीजी कंपनियां तेल, बिस्किट, साबुन, डिटर्जेंट और शैम्पू आदि के 5 से 20 रुपये पैक की बिक्री में इजाफा देख रही हैं. इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि अप्रैल के महीने से छोटे पैक्स की बिक्री जनवरी-मार्च तिमाही के मुकाबले 4-10 प्रतिशत तक बढ़ गई है.
यह बदलाव ऐसे समय में देखा जा रहा है जब FMCG कंपनियां कच्चे माल और पैकेजिंग की बढ़ती लागत से जूझ रही हैं. यह मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल के कारण क्रूड ऑयल की ऊंची कीमत से प्रेरित है. छोटी पैकेट की खपत बढ़ने का असर सुपरमार्केट से लेकर लोकल किराना दुकान पर भी देखने को मिल रहा है. इंडियन कंज्यूमर अब बड़े और फैमिली साइज (Family Packs) वाले स्नैक्स पैकेट को छोड़कर 5 और 10 रुपये वाले छोटे पैकेट को तरजीह दे रहे हैं. यह बदलाव कोई संयोग नहीं, बल्कि बदलती लाइफस्टाइल, महंगाई का दबाव और ग्राहकों की सोची-समझी रणनीति काम कर ही है.
क्या आपको पता है भारतीय स्नैकर्स बड़े पैकेट्स से दूरी क्यों बना रहे हैं और यह ट्रेंड कंपनियों को किस तरह प्रभावित कर रहा है. देश में 'पॉकेट-फ्रेंडली' या छोटे पैकेट्स का चलन तेजी से बढ़ा है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय ग्राहकों की बजट को कंट्रोल करने की इच्छा है. लोग एक बार में ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय छोटी-छोटी रकम में अपनी जरूरत पूरी करना पसंद कर रहे हैं.
महंगाई के बीच मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट को संभालना मुश्किल हो रहा है. 5 या 10 रुपये का खर्च जेब पर भारी नहीं पड़ता, जबकि 50 रुपये या 100 रुपये का बड़ा पैक एक बार में बड़ा खर्च लगता है.
बड़े पैकेट्स को एक बार खोलने के बाद यदि इन्हें पूरा नहीं खाया जाए तो स्नैक्स सील जाते हैं और उनका क्रंच समाप्त हो जाता है. छोटे पैक को एक बार में आसानी से खत्म किया जा सकता है और बर्बादी नहीं होती.
युवा पीढ़ी अपने कैलोरी इनटेक को लेकर काफी सतर्क है. छोटा पैकेट होने से लोग सीमित मात्रा में ही अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं. इससे ओवर-ईटिंग पर कंट्रोल कर लिया जाता है.
छोटे पैकेट्स को ऑफिस बैग, कॉलेज बैग या यात्रा के दौरान जेब में भी रखना आसान होता है. इसे चलते-फिरते स्नैकिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है.
बड़ा पैक खरीदने पर कस्टमर एक ही स्वाद से बंध जाता है. वहीं, कम पैसों में छोटे पैक खरीदकर लोग अलग-अलग फ्लेवर और ब्रांड्स को टेस्ट कर पाते हैं.
बिस्किट की बिक्री भी यही रुझान देखने को तिल रहा है. पारले प्रोडक्ट्स के अनुसार पिछले दो महीनों में 20 रुपये तक के पैकेट की बिक्री बड़े पैक्स से 3-4 प्रतिशत ज्यादा रही है. कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह ने कहा कि यह बढ़ोतरी शहरी और अर्बन मार्केट में ज्यादा देखने को मिल रही है. गांव का कस्टमर पहले से ही छोटे पैक्स पर ज्यादा निर्भर रहता है. उन्होंने कहा यह असर जियो पॉलिटिकल हालात से जुड़ा हो सकता है. एफएमसीजी कंपनियों भी अपने प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा छोटे पैकेट्स को तैयार करने में लगा रही हैं.