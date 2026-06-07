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बाजार से इस कारण गायब हो रहे स्‍नैक्‍स के बड़े पैकेट, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

FMCG Market: भारतीय ग्राहक इन द‍िनों बड़े स्‍नैक्‍स पैकेट की बजाय पॉकेट फ्रेंडली पैक्‍स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं. प‍िछले कुछ महीने से स्‍नैक‍िंग मार्केट में आए बदलाव का अहम कारण क्‍या है? कंपन‍ियों ने क्‍यों बदल ली अपनी पॉल‍िसी?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 07, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:37 PM IST
बाजार से इस कारण गायब हो रहे स्‍नैक्‍स के बड़े पैकेट, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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