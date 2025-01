IndiGo Airline Controversy: मशहूर पॉडकास्टर प्रखर गुप्ता (Prakhar Gupta) ने इंडिगो एयरलाइंस पर आरोप लगाया है कि एयरलाइन ने उन्हें पैसे देकर एक ट्वीट हटाने के लिए कहा था. प्रखर गुप्ता ने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ ट्वीट इसलिए किया था क्योंकि उनकी फ्लाइट का समय बिना बताए 15 मिनट पहले कर दिया गया था. इसके बाद एयरलाइन ने चेक-इन काउंटर बंद कर दिए, इसके बाद नया ट‍िकट खरीदने के ल‍िए मजबूर क‍िया. प्रखर गुप्ता का आरोप है क‍ि एयरलाइन कर्मचारियों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया.

सुबह 4 बजे एक टेक्स्ट मैसेज के जरिये जानकारी दी

प्रखर गुप्ता ने एक्‍स पोस्‍ट के जरिये दावा क‍िया क‍ि उनकी फ्लाइट का टाइम सुबह 6:45 से 6:30 कर दिया गया. इस बदलाव की जानकारी सुबह 4 बजे एक टेक्स्ट मैसेज के जरिये दी गई. उन्होंने कहा समय पर एयरपोर्ट पहुंचने के बावजूद उन्हें चेक-इन करने से मना कर दिया गया. साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राउंड स्टाफ का व्यवहार बेहद खराब था. उन्होंने यह भी बताया कि शिकायत दर्ज कराने के दौरान स्टाफ आपत्तिजनक प्राइवेट वॉयस मैसेज स्पीकर पर चला रहे थे और उनके ऊपर हंस रहे थे.

टिकट चेंज करने की फीस पर उठाया सवाल

टिकट चेंज करने की फीस को लेकर भी प्रखर ने सवाल उठाए. उन्होंने दावा क‍िया क‍ि उन्हें बताया गया कि नई टिकट के लिए 40000 रुपये का चार्ज है. लेकिन उन्हें 'डिस्काउंट' पर 3,000 प्रति यात्री के ह‍िसाब से टिकट दी गई. उन्होंने इसे संद‍िग्‍ध बताया और पूछा, '90% की छूट? वह भी बिना मांगे? यह काफी अजीब है.' इंड‍िगो की तरफ से क‍िये गए ट्वीट में कहा गया क‍ि एयरलाइन फिलहाल इस मामले पर गौर कर रही है और इसे र‍िजॉल्‍व करने के ल‍िए जल्द आपसे संपर्क करेंगे.'

6000 रुपये देकर ट्वीट हटाने के ल‍िए कहा

प्रखर गुप्ता ने कहा, जब उनकी पोस्‍ट वायरल होने लगी तो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से उन्हें 6,000 रुपये देकर ट्वीट को हटाने के ल‍िए कहा गया. प्रखर गुप्ता ने कहा कि एयरलाइन ने उनसे माफी तक नहीं मांगी. प्रखर गुप्ता ने इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ को अपने पॉडकास्ट में आने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि वह सीईओ को फर्स्ट क्लास में अपने स्टूडियो ले जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि देश में लोगों को अलग-अलग विचारों का सम्मान कैसे किया जाता है. फिर वे इस बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ था.

Hi Navi, your team tried to bribe me with 6000 rupees to remove this post.

No apology, either written or verbal, issued.

However, safe to say that social media pressure does work. Apparently Indigo HQ is now involved, but no help has been offered.

I have a few questions for… https://t.co/U7pWqDRZVT

— Prakhar Gupta (@prvkhvr) January 23, 2025