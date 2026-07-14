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प्रशांत किशोर की संपत्ति का पहली बार खुलासा, चुनावी हलफनामे में बताई दौलत; पत्नी के नाम 112 करोड़ की संपत्ति

चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर के पास 22.19 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 73.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. इसके अलावा उन पर 5.77 करोड़ रुपये का बैंक लोन भी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 14, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:02 PM IST
प्रशांत किशोर की संपत्ति का पहली बार खुलासा, चुनावी हलफनामे में बताई दौलत; पत्नी के नाम 112 करोड़ की संपत्ति
Image Credit: Social media/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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