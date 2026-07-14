/प्रशांत किशोर की संपत्ति का पहली बार खुलासा, चुनावी हलफनामे में बताई दौलत; पत्नी के नाम 112 करोड़ की संपत्ति

Prashant Kishor Net Worth : बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया है. हलफनामे के मुताबिक, प्रशांत किशोर के पास करीब 96 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉ जाह्नवी दास उनसे भी अधिक संपन्न हैं. उनके नाम करीब 102 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है.
चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर के पास 22.19 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 73.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. इसके अलावा उन पर 5.77 करोड़ रुपये का बैंक लोन भी है.
प्रशांत किशोर की पत्नी डॉ. जाह्नवी दास असम की चिकित्सक हैं. उनके पास 89.51 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 12.42 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. इस तरह उनकी कुल संपत्ति लगभग 102 करोड़ रुपये है.
हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर के पास गाजियाबाद में दो फ्लैट हैं और दो अन्य फ्लैटों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इसके अलावा पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी, दिल्ली के वसंत विहार, बक्सर और अपने पैतृक गांव में भी उनकी जमीन और संपत्तियां हैं. वहीं, उनकी पत्नी के पास गुवाहाटी में दो फ्लैट, एक बंगले में एक-तिहाई हिस्सेदारी और नोएडा में भी संपत्ति है.
प्रशांत किशोर वेदा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं. उनकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में जन सुराज पार्टी को 85 करोड़ रुपये का चंदा दिया था. इससे पहले 2023-24 में कंपनी ने जन सुराज फाउंडेशन को 50 लाख रुपये और जॉय ऑफ गिविंग संस्था को 2.75 करोड़ रुपये का योगदान दिया था.
हलफनामे में प्रशांत किशोर ने अपने खिलाफ दर्ज 8 मामलों की भी जानकारी दी है. इनमें मानहानि, सरकारी कार्य में बाधा डालने और धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल हैं. हालांकि, अब तक किसी भी मामले में अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं.