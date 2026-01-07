संक्रांति से पहले खुशखबरी! यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा, स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, जानें रूट और टाइमिंग

South Central Railway Announces Special Trains : हर साल मकर संक्रांति के दौरान यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती है. मकर संक्रांति त्योहार के मौसम में यात्रियों की भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) ने मुख्य रूटों पर 150 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. इस कदम का मकसद त्योहारों के दौरान घर जाने वाले या तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाना है.

भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें

भीड़ को ध्यान में रखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने वेटिंग लिस्ट कम करने, भीड़भाड़ कम करने और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आस-पास के इलाकों में यात्रा के अधिक विकल्प देने के लिए स्पेशल ट्रेन सेवाओं की योजना बनाई है. ये सर्विस बोलारम, मेडचल, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, गुंटूर और रेनिगुंटा जैसे बड़े स्टेशनों पर रुकेंगी. ट्रेनों में स्लीपर और जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे.

ट्रेन नंबर 07097: चारलापल्ली – अनाकापल्ली

ट्रेन निकलने का समय: 19:30 बजे (बुधवार)

पहुंचने का समय: 09:30 बजे (अगले दिन)

यात्रा शुरू होने की तारीख: 14.01.2026

ट्रेन नंबर 07098: अनाकापल्ली – चारलापल्ली

ट्रेन निकलने का समय: 17:35 बजे (गुरुवार)

पहुंचने का समय: 08:15 बजे (अगले दिन)

यात्रा शुरू होने की तारीख: 15.01.2026

चारलापल्ली और तिरुचानूर के बीच विशेष ट्रेनें

ट्रेन नंबर 07140: चारलापल्ली – तिरुचानूर

प्रस्थान: 09:30 बजे (गुरुवार)

आगमन: 14:30 बजे (अगले दिन)

यात्रा शुरू होने की तारीख: 22.01.2026

ट्रेन नंबर 07141: तिरुचानूर – चारलापल्ली

प्रस्थान: 23:30 बजे (रविवार)

आगमन: 04:30 बजे (अगले दिन)

यात्रा शुरू होने की तारीख: 25.01.2026

बुकिंग की जानकारी

स्पेशल ट्रेनों (ट्रेन नंबर 07097/07098 और 07140/07141) के लिए बुकिंग 07.01.2026 को सुबह 08:00 बजे से सभी अधिकृत रेलवे बुकिंग चैनलों के (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिजर्वेशन काउंटर) माध्यम से बुकिंग शुरू होगी.

क्या है रेलवे का प्रयास?

150 अतिरिक्त ट्रेनों की शुरुआत के साथ साउथ सेंट्रल रेलवे का लक्ष्य साल के सबसे व्यस्त यात्रा मौसम में सुरक्षित, आरामदायक और परेशानी मुक्त यात्रा देना है. यात्रियों को सलाह दी गयी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और आखिरी समय की असुविधा से बचने के लिए टिकट पहले से बुक करें. ये स्पेशल ट्रेन सर्विस रेलवे के लगातार सुधार के प्रयासों को दर्शाती हैं.