CIBIL Score: 400-649 पहुंच गया सिबिल स्कोर, तो तुरंत इन तरीकों से सुधार लें, लोन देने में जरा नहीं कतराएंगे बैंक
Tips To Improve CIBIL Score: खराब सिबिल स्कोर से लोन मिलना में बहुत मुश्किल होता है. अगर आपका सिबिल स्कोर 649 या इससे कम है, तो बैंक के पास लोन के लिए जान से पहले इन तरीकों से इसे सुधार लें. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 12:42 PM IST
महंगाई के इस दौर में जहां एक लाख रुपए मंथली सैलरी भी कम लगती है, वहां आपको कभी न कभी लोन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है. घर हो या फिर कार लोन सबसे पहली जरूरत है. ऐसे में यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, तो आपको बैंक लोन देने से मना कर सकता है.  

इसलिए सिबिल स्कोर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है. यदि आने वाले समय में लोन लेने की कोई भी संभावना बनती नजर आ रही है, तो अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाने में जुट जाएं. इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां जान लीजिए-

सिबिल स्कोर क्या है?

क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (CIBIL) देश की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है. इसका काम क्रेडिट कार्ड और लोन के भुगतानों का रिकॉर्ड जुटाने और उसे मेंटेन करना है. इसके आधार पर ये इकाई व्यक्ति सिबिल स्कोर तैयार करती है. ये स्कोर 300 से 900 के बीच तीन डिजिट का होता है. यह स्कोर बताता है कि आपकी वित्तीय स्थिति भुगतान के मामले में कैसी है. आपका सिबिल स्कोर जितना 900 के करीब होगा उतनी ही आसानी से बैंक आपको लोन दे देंगे.

कैसे चेक करें सिबिल स्कोर 

इसे आप आसानी से गुगल पे ऐप के जरिए जान सकते हैं. इसके लिए आपको 'Manage Your Money सेक्शन में जाकर सिर्फ Check Your CIBIL पर टेप करना है. इसके अलावा आप सिबिल की ऑफिशियल साइट पर जाकर पर स्कोर चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको नया अकाउंट या मौजूद अकाउंट में लॉग इन करना होगा. इसके बाद वहां मांगी गयी इंफोर्मेंशन जैसे-नाम, ई मेल, DOB को सबमिट करना होगा. जिसके बाद आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा. यदि आपका स्कोर 649 से कम है, तो ये संकेत है कि आपको अपने स्कोर को सुधारने की जरूरत है. 

कैसे सुधारे सिबिल स्कोर

- हमेशा समय पर अपना बकाया या ईएमआई का भुगतान करें. 
- कोशिश करें कि आपका जब एक लोन चल रहा हो तो उसके साथ दूसरा लोन न लें. और अगर जरूरत पड़े तो समय पर भुगतान को सुनिश्चित करें.
-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करें और हम महीने पूरा बिल भरें.
- जब तक आपका सिबिल स्कोर अच्छा न हो जाए तब तक नए कार्ड के लिए अप्लाई न करें. 

 

