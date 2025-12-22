Advertisement
शेयर बाजार का रिस्क भी नहीं, ऊपर से TAX रिलीफ...पोस्ट ऑफिस की धमाकेदार स्कीम, ₹12500 जमा करके बना लेंगे ₹4000000, पूरी डिटेल यहां

शेयर बाजार का रिस्क भी नहीं, ऊपर से TAX रिलीफ...पोस्ट ऑफिस की धमाकेदार स्कीम, ₹12500 जमा करके बना लेंगे ₹4000000, पूरी डिटेल यहां

Best Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की कई सारी स्कीम हैं. इनमें लोग अपना-अपना निवेश करके एक निर्धारित समय पर ब्याज के साथ अच्छा रिटर्न पाते हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक खास योजना के बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं, जिसमें हर महीने 12500 रुपये का निवेश कर आप एक तय समय पर 40 लाख रुपये से अधिक पैसा बना सकते हैं.

 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 22, 2025, 02:31 PM IST
शेयर बाजार का रिस्क भी नहीं, ऊपर से TAX रिलीफ...पोस्ट ऑफिस की धमाकेदार स्कीम, ₹12500 जमा करके बना लेंगे ₹4000000, पूरी डिटेल यहां

Post Office Schemes: अगर आप निवेश के लिए किसी अच्छे और भरोसेमंद स्कीम की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है. जी हां, आप अपनी सैलरी के कुछ हिस्से को निवेश के लिए ऐसी जगह लगा सकते हैं, जहां एक तय समय के बाद आपके निवेश पर शानदार ब्याज के साथ रिटर्न मिल सकता है. यह जगह कोई और नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस की एक खास योजना है. हम यहां बात कर रहे हैं  Post Office Public Provident Fund (PPF) की. इस स्कीम में आप 12,500 का निवेश शुरू कर एक निर्धारित समय पर 40 लाख रुपये से अधिक पा सकते हैं. आइए इसके बारे में जानते हैं.

PPF पर मिलता है 7.1 फीसदी का ब्याज
हमारे देश में वैसे तो कई प्रकार के निवेश होते हैं, जिनके जरिए आप मोटा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इन निवेशों में से पोस्ट ऑफिस का पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) काफी पसंद किया जाने वाला है. इसमें रिस्क कम होता है और आप टैक्स फ्री निवेश के साथ रिटर्न के बारे में प्लान कर लेते हैं. भारत सरकार इस स्कीम यानी PPF पर 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज देती है. यह ब्याज ट्रैक्स फ्री होता है. इस निवेश में निवेशकों को 80 सी के तहत टैक्स कटौती का भी फायदा मिलता है. आइए अब जानते हैं कि आप 12,500 के निवेश के साथ कैसे 40 लाख रुपये बना सकते हैं.

स्कीम का लॉक-इन-पीरियड
सबसे पहले हम बात पोस्ट ऑफिस के PPF स्कीम के लॉक-इन-पीरियड की करते हैं. यह पीरियड 15 वर्षों का होता है. इस स्कीम में आप कम से कम 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. वहीं, आप PPF में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये का एक साथ निवेश कर सकते हैं. एक खास बात यह है कि अगर आप लॉक-इन-पीरियड मतलब कि 15 साल के बाद भी अगर निवेश को जारी रखना चाहते हैं तो आप इसे और पांच साल के लिए बढ़ा सकते हैं.

ऐसे बनाए 40 लाख रुपये
PPF के जरिए आप 15 साल के लॉक-इन-पीरियड या फिर मैच्योरिटी पीरियड में निवेश कर 40 लाख रुपये बना सकते हैं. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं. जैसा कि हमने बताया कि पीपीएफ में हर वित्तीय वर्ष में अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपये का है. अगर आप हर वित्तीय वर्ष के इस अधिकतम राशि को पीपीएफ में जमा करते हैं, तो आपको हर महीने अपनी सैलरी या इनकम से 12,500 रुपये बचाने होंगे. इसे आपको लगातार 15 वर्षों तक पीपीएफ में जमा करना है. 15 साल में आपके द्वारा कुल जमा की गई राशि 22,50,000 रुपये होगी. इसके अलाव आपको इस स्कीम पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है. इस ब्याज को आपके निवेश पर गणना करें तो ब्याज 18,18,209 रुपये होगा. अब 15 साल पर मैच्योरिटी के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा, वह 40 लाख 68 हजार 209 रुपये होगा. मतलब साफ है कि आपने हर महीने 12,500 रुपये का निवेश पीपीएफ में 15 वर्षों तक किया और 7.1 फीसदी के ब्याज के साथ आपको कुल रिटर्न 40 लाख रुपये से अधिक मिल रहा है.   (अमित दुबे)    

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

Investment

