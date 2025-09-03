जानलेवा हैं गड्ढे, देशभर में हर दिन गई 5 लोगों की जान, यूपी की सड़कों पर रोजाना खत्म हुई इतनी जिंदगी, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

Road Potholes: इस समय देशभर में तेज बारिश हो रही है. बारिश की वजह से सड़क के गड्ढों पानी भर गए हैं. पानी भरने की वजह से लोग इन गड्ढों का आकलन नहीं कर पाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पांच साल में भारत में गड्ढों की चपेट में आने से 9,109 मौतें हुईं. 2019 और 2023 के बीच भारत में गड्ढों के कारण औसतन प्रतिदिन पांच मौतें हुईं, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में तीन मौतें हुईं. इन आंकड़ों से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. सड़क पर चलते वक्त पूरी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए.

कब हुई कितनी मौतें

हाल में ही जारी हुए नए आंकड़ों से पता चला है कि 2023 में देश भर में गड्ढों के कारण 2,161 मौतें दर्ज की गईं, इसमें रोजाना 6 लोगों ने जान गंवाई, इसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 1,320 मौतें हुईं, यानी की हर दिन गड्ढे की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई. यूपी के अलावा एमपी की बात करें तो साल 2023 में एमपी में 177 मौतें हुईं, जबकि तमिलनाडु में 159 लोगों ने अपनी जान गंवाई, साल 2023 में केवल तीन राज्यों में गड्ढे की चपेट में आने से 100 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में गड्ढों की चपेट में आने से 1,856 लोगों की मौत हुई. इसमें सबसे ज्यादा 1030 मौत यूपी में हुई थी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में 199 असम में 117 और तमिलनाडु में 107 लोगों की मौत हुई. जबकि साल 2019 में गड्ढों के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2,140 थी, जिसमें यूपी में 1,034 लोगों ने दम तोड़ा था. जबकि पंजाब 245 मौतें हुई थी. ओडिशा में 112 लोगों की जान गई थी.

इन सड़कों पर गई कई लोगों की जान

रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में निर्माणाधीन सड़कों या फिर मरम्मत की जाने वाली सड़कों पर 20,321 लोगों की मौत हुई, इसमें औसतन हरदिन 11 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें यूपी में रोजाना 5 मौतें हुई. इन आंकड़ों में 8,667 मौतें उत्तर प्रदेश में हुईं. अगर हम निर्माणाधीन सड़कों सड़कों पर मौतों की बात करें तो इसकी संख्या साल 2023 में कम हुई थी लेकिन यूपी में ये संख्या बढ़ रही है. 2023 में, निर्माणाधीन या निर्माणाधीन सड़कों पर 3,904 मौतें हुईं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 1,832 मौतें शामिल हैं जबकि 2022 में 1,819 थीं. ये आंकड़ें काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, ऐसे में सड़क पर चलते समय आपको सतर्कता बरतनी चाहिए.