पावरग्रिड टेनिस टूर्नामेंट में केंद्रीय कार्यालय की धमाकेदार जीत, CMD आरके त्यागी बने मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)-विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू द्वारा आयोजित अंतर-क्षेत्रीय लॉन टेनिस टूर्नामेंट में केंद्रीय कार्यालय की टीम ने विजेता का कप अपने नाम किया. विजेताओं को ट्रॉफी उदयपुर के जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट आईएएस नमित मेहता, पावरग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर. के. त्यागी और पावरग्रिड के निदेशक (परियोजना) वम्सी राम मोहन बुर्रा द्वारा प्रदान की गई.

चार दिनों तक राजस्थान के उदयपुर में चले इस टूर्नामेंट में पावरग्रिड के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली नौ टीमों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन ने न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा को मंच दिया, बल्कि संगठन की अपने कर्मचारियों में फिटनेस और वेलनेस को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया. टीम चैंपियनशिप कैटेगरी में केंद्रीय कार्यालय की टीम चैंपियन बनी, जबकि उत्तरी क्षेत्र-I और उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्रमशः पहले और दूसरे रनर-अप रहे. ओपन डबल्स श्रेणी में पावरग्रिड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आर. के. त्यागी और कार्यपालक निदेशक (सीएमजी-सीसी) विक्रम सिंह भाल ने पहला स्थान हासिल किया.

पहले रनर-अप की पोजीशन केंद्रीय कार्यालय के डी. हरि किशोर (मुख्य प्रबंधक, पीएमडी) और परविंदर मलिक (मुख्य प्रबंधक, सीएस) को मिली, जबकि दूसरे रनर-अप उत्तरी क्षेत्र-I के मनीष लोहानी (प्रबंधक, आरटीएएमसी) और देवेंद्र सिंह गौड़ (जूनियर इंजीनियर) रहे. विशेष पुरस्कारों में आर. के. त्यागी को ‘मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर’ और विक्रम सिंह भाल को ‘इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ से सम्मानित किया गया.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

