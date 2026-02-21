PPF Account: अगर आप भी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में इनवेस्‍टमेंट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, यह देश में सरकार की सबसे भरोसेमंद और टैक्स-फ्री लॉन्ग टर्म सेव‍िंग स्‍कीम है. सरकार की गारंटी, अच्छा र‍िटर्न और पूरी तरह टैक्स-फ्री होने के कारण लाखों लोग इसमें न‍िवेश करते हैं. लेकिन कई लोगों की यही सोच होती है क‍ि ज्यादा सेव‍िंग के ल‍िए एक से ज्यादा पीपीएफ (PPF) अकाउंट खोल लें. अगर आपका भी कुछ ऐसा ही सवाल है तो बता दें ऐसा करना संभव नहीं है. न‍ियम एकदम साफ है एक शख्‍स के नाम केवल एक ही पीपीएफ (PPF) अकाउंट खोला जा सकता है.

पीपीएफ में न‍िवेश क्‍यों करते हैं लोग?

पीपीएफ (PPF) अकाउंट में 15 साल का लॉकइन पीर‍ियड होता है. इस अकाउंट में हर फाइनेंशियल ईयर में म‍िन‍िमम 500 रुपये और अध‍िकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. इसमें निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट, सब कुछ टैक्स-फ्री होता है. 15 साल बाद आप पूरा पैसा न‍िकाल सकते हैं. इसके अलावा 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर ब्याज कमा सकते हैं. इन फायदों को देखकर कुछ लोग यही सोचते हैं क‍ि एक से ज्यादा अकाउंट खोलकर ज्यादा न‍िवेश क‍िया जा सकता है.

एक शख्‍स के नाम पर एक अकाउंट

पब्‍ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड एक्‍ट (Public Provident Fund Act, 1968) के अनुसार एक शख्‍स अपने नाम पर महज एक पीपीएफ (PPF) अकाउंट खोल सकता है. यह नियम सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस पर लागू होता है. अकाउंट SBI में हो या HDFC में या फ‍िर पोस्‍ट ऑफ‍िस में एक नाम पर केवल एक अकाउंट खोला जा सकता है. नेशनल सेव‍िंग इंस्‍टीट्यूट (NSI) के नियम भी यही कहते हैं 'एक नाम पर केवल एक अकाउंट खोला जा सकता है.'

गलती से दो अकाउंट खुल गए तो क्या करें?

यद‍ि क‍िसी कारण दो अकाउंट खुल गए तो दूसरे अकाउंट को 'इररेगुलर' माना जाएगा. उस पर क‍िसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा. इसे ठीक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस (DEA) से अप्रूवल लेकर दोनों अकाउंट को मर्ज करवाना पड़ता है. इसके लिए खाताधारक को अंडर सेक्रेटरी-NS ब्रांच, MOF (DEA) नई दिल्ली को लेटर लिखना होता है. यद‍ि मर्ज नहीं क‍िया तो अत‍िर‍िक्‍त अकाउंट को बंद करना पड़ता है. इसमें आपका केवल प्रिंसिपल अमाउंट लौटेगा, ब्याज नहीं द‍िया जाएगा.

ज्यादा इनवेस्‍टमेंट कैसे करें?

पीपीएफ (PPF) में न‍िवेश करने के ल‍िये आप डेढ़ लाख रुपये की लिमिट पार नहीं कर सकते. यद‍ि फैम‍िली में ज्‍यादा सेव‍िंग करनी है तो माइनर बच्चे के नाम पर गार्जियन (माता-पिता) अकाउंट खोल सकते हैं. लेकिन कुल ड‍िपॉज‍िट ल‍िम‍िट डेढ़ लाख रुपये तक ही रहेगी. NRI और HUF भी PPF अकाउंट नहीं खोल सकते. ज्यादा निवेश के लिए आप ELSS, NPS, FD या अन्य ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं. पीपीएफ सुरक्षित और टैक्स बेनिफिट वाला अच्‍छा ऑप्‍शन है.