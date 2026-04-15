बच्चे के PPF अकाउंट में माता-पिता जमा कर सकते हैं हर साल 3 लाख रुपये? ये है पूरी सच्चाई

PPF Interest Rate: सेफ इनवेस्टमेंट के लिहाज से पीपीएफ (PPF) बहुत ही फायदेमंद स्कीम है. इसमें निवेश करने पर आपको 7 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज मिलता है और वो भी एकदम टैक्स फ्री.
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PPF Investment Rules: बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखकर पीपीएफ (PPF) बहुत ही पसंदीदा और सेफ इनवेस्टमेंट ऑप्शन है. सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली इस सेविंग स्कीम में एक अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है. कई माता-पिता यह सोचते हैं कि बच्चे के नाम पर पीपीएफ (PPF) अकाउंट खोलकर पति-पत्नी मिलकर (1.5 लाख + 1.5 लाख) तीन लाख रुपये सालाना तक जमा कर देंगे. लेकिन यह बड़ी गलतफहमी है.
पीपीएफ (PPF) के नियमानुसार किसी भी बच्चे के अकाउंट में एक फाइनेंशिलय ईयर के दौरान डेढ़ लाख रुाये तक जमा किया जा सकता है. दोनों माता-पिता मिलकर इतना करें या कोई एक करें, कुल कॉन्ट्रीब्यूशन डेढ़ लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इससे ज्यादा जमा करने पर अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा और टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा.
PPF स्कीम के तहत किसी भी शख्स के लिए सालाना अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा करने की लिमिट तय है. यह लिमिट एक शख्स पर लागू होती है. इसमें उस शख्स का अपना PPF अकाउंट शामिल होता है. नाबालिग बच्चे (माइनर) का पीपीएफ (PPF) अकाउंट में कुल जमा राशि 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती. चाहते माता-पिता दोनों जमा करें या कोई एक जमा करें. यदि दोनों भी जमा करते हैं तो उनकी कुल राशि को एक साथ गिना जाएगा.
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नाबालिग का PPF अकाउंट केवल एक गार्जियन ओपन और ऑपरेट कर सकता है. आमतौर पर मां या पिता में से किसी एक को गार्जियन बनाया जाता है. दोनों माता-पिता अलग-अलग गार्जियन नहीं बन सकते. सीए आशीष मिश्रा के अनुसार PPF स्कीम 2019 के पैराग्राफ 3(2) और 4 के तहत नाबालिग के अकाउंट को केवल एक नॉमिनी गार्जियन ही ऑपरेट कर सकता है. गार्जियन की अपने पीपीएफ और PPF में कुल जमा डेढ़ लाख रुपये तक ही सीमित है. इस लिमिट को गार्जियन से जोड़ा गया है, इसलिए दोनों माता-पिता 3 लाख रुपये जमा नहीं कर सकते.
बच्चे के PPF अकाउंट में माता-पिता की तरफ से जमा की गई राशि को गिफ्ट माना जाता है. ब्याज बच्चे के अकाउंट में जमा होता है, लेकिन कुछ मामलों में हायर इनकम वाले माता-पिता के साथ इसे क्लब किया जा सकता है. फिर भी अच्छी बात यह है कि पीपीएफ का ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री है, इसलिए किसी तरह का एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ नहीं पड़ता. सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन (1.5 लाख तक) उस माता-पिता को मिलेगा, जो वास्तव में पैसा जमा कर रहा है.
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बच्चे के PPF में दोनों माता-पिता योगदान दे सकते हैं. लेकिन कुल जमा राशि 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
ज्यादा सेविंग करना चाहते हैं तो अलग-अलग सकीम्स का यूज करें जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, म्यूचुअल फंड्स, एफडी या NSC.
न्यूनतम जमा : 500 रुपये सालाना.
PPF की मैच्योरिटी: 15 साल, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है.
बच्चा 18 साल का होने पर अकाउंट खुद संभाल सकता है.
बच्चे की एजुकेशन, शादी या अन्य जरूरतों के लिए पीपीएफ अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें सेफ ब्याज (7.1%) और टैक्स बेनिफिट मिलता है. लेकिन नियमों की अनदेखी करने से फायदा कम और परेशानी ज्यादा हो सकती है. जानकारों की सलाह है कि बच्चों के भविष्य की प्लानिंग से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें. इससे आप सही स्कीम चुन सकेंगे और टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा.